Il Huawei P40 Lite da Esselunga ha davvero un “prezzo corto” a partire da oggi 14 settembre. La catena di supermercati propone il recente dispositivo di fascia media ad un prezzo più che abbordabile. Difficilmente nei negozi fisici è possibile ottenere sconti che solitamente sono riservati solo agli shop online ma in questo caso proprio il modello in questione può essere acquistato per un valore ben più basso di quello di listino.

Il Huawei P40 Lite è stato lanciato, insieme con tutta la serie P40, nel corso della primavera scorsa. Come riportato spesso anche su queste pagine, il telefono è stato protagonista di una svalutazione commerciale abbastanza repentina. Il motivo è riconducibile senz’altro alla mancanza dei servizi Google a bordo e a qualche tentennamento nello sposare in toto i nuovi Huawei Mobile Services da parte dei consumatori. ll tutto nonostante una dotazione hardware davvero di tutto rispetto.

Rispetto al prezzo iniziale di quasi 300 euro, da oggi il Huawei P40 Lite da Esselunga è acquistabile a soli 179 euro. La cifra netta e tonda è addirittura inferiore (anche se di pochi centesimi) di quella attualmente attiva su Amazon. L’acquisto del dispositivo dovrà avvenire presso uno degli store a marchio Esselunga appunto. Tutti i negozi che hanno a disposizione il device a questo prezzo specifico sono elencati nella seguente pagina web ufficiale. I centri sono davvero molti, dislocati esclusivamente tra nord e centro Italia.

Offerta Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

La promozione per il Huawei P40 Lite da Esselunga sarà attiva fino al prossimo 27 settembre. La piena disponibilità del telefono a queste condizioni potrebbe tuttavia non essere confermata, magari per l’esaurimento delle scorte del telefono. Tra i punti di forza del telefono sono senz’altro da segnalare il display da 6,4 pollici, la quadrupla fotocamera principale da 48+8+2+2 MP, quella frontale da 16 MP, la memoria interna da 128 GB e infine la RAM da 6 GB.