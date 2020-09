La demo di FIFA 21 rappresenterà sostanzialmente il pre-avvio della stagione calcistica videoludica. Una sorta di riscaldamento a una manciata di settimane di distanza dalla release effettiva del gioco completo. Quella di Electronic Arts è ormai una vera e propria routine, che annualmente accompagna i fan all’arrivo sugli scaffali del titolo. E anche questo anomalo 2020 non farà eccezione.

Nonostante lo slittamento della data di rilascio, che è stata fissata al 9 ottobre per l’edizione standard, i piani del colosso statunitense dovrebbero essere ormai belli che definiti. Siete quindi pronti a scendere in campo con la versione di prova del titolo calcistico?

Demo FIFA 21, quando arriverà?

La demo di FIFA 21, come consuetudine, fungerà da antipasto alla portata principale. E per stuzzicare l’appetito videoludico della community Electronic Arts si riserverà come sempre un paio di settimane. È dunque possibile fare delle stime di quando effettivamente la versione di prova del gioco farà il suo esordio sulla scena.

Le voci delle ultime settimane, che si sono rincorse nei corridoi del web, sono ovviamente in attesa di conferma da parte degli addetti ai lavori. Che al momento però si riguardano bene dallo scucire le proprie bocche. Il 21 settembre è la data più chiacchierata, sebbene l’aritmetica – e le due settimane canoniche di distanza tra la demo di FIFA 21 e l’uscita del titolo completo – spingano a fare un ricalcolo.

Qualora Electronic Arts volesse infatti attenersi a tempistiche nette e precise, il giorno da tenere d’occhio sarebbe quello del 25 settembre. A partire da questo giorno si potrebbe tornare a scendere in campo. In un capitolo che si appresta a fare da spartiacque di due generazioni di console.

E i nomi chiamati a scendere in campo in questo succoso riscaldamento sono di primissimo piano. Le squadre che dovrebbero essere coinvolte nella demo di FIFA 21 sono quelle che da anni animano le maggiori competizioni europee. Parliamo di Paris Saint Germain, Real Madrid, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter, Milan, Chelsea e Atletico Madrid. Non sono state fatte ancora stime sul peso effettivo della versione di prova. Quest’ultima apparirà nel giro di una decina di giorni all’interno degli store digitali delle piattaforme di riferimento.