Mrs. America – grande successo della primavera televisiva negli Stati Uniti e protagonista delle nomination agli Emmy 2020 – è finalmente pronta al debutto italiano, atteso l’8 ottobre su TIMVISION PLUS. La miniserie FX in nove episodi è stata creata e sceneggiata da Dahvi Waller e rievoca, seppur romanzandola, la lunga battaglia per la ratifica dell’Equal Rights Amendment (ERA) negli Stati Uniti e l’aspra opposizione mossa dall’attivista antifemminista Phyllis Schafly.

Gli eventi narrati in Mrs. America sono ambientati negli anni ’70, in una fase di feroci scontri sociali e precari equilibri politici. Alcune fra le femministe più in vista dell’epoca – da Gloria Steinem a Bella Abzug e Betty Friedan – sono coinvolte in prima persona nelle lotte per l’approvazione di una misura che, emendando la Costituzione degli Stati Uniti, intende riconoscere pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso.

Gli ostacoli sul loro cammino non sono posti soltanto dalle prevedibili opposizioni della politica più conservatrice e misogina, ma anche dagli scontri in seno allo stesso movimento femminista, diviso da protagonismi deleteri e priorità divergenti. Ciò che più minaccia la tanto sospirata ratifica dell’ERA è però l’azione di un gruppo sempre più nutrito di donne conservatrici, guidate da Phyllis Schlafly e disposte a tutto perché l’ideale di donna come angelo del focolare resti inalterato.

Per la creatrice Dahvi Waller, Mrs. America è una storia originaria sulle guerre culturali dei nostri tempi. Possiamo tracciare una linea diretta che va dal 1970 a oggi, passando per Phyllis Schlafly, e capire come abbiamo fatto a diventare una nazione tanto divisa. La rilevanza della figura di Schlafly è legata anche alla sua problematicità. Il suo personaggio, tanto sullo schermo quanto nella vita reale, colpisce per l’ovvia contraddizione fra il desiderio di limitare le donne al loro ruolo domestico e la lotta politica senza quartiere che essa stessa conduce, contravvenendo ai doveri di moglie, madre e cristiana.

Mrs. America, considerata una delle migliori serie tv del 2020 e lodata per la ricchezza di talenti femminili davanti e dietro la macchina da presa, è comunque più di una rievocazione storica. A fare la differenza sono le grandi prove di un cast corale di altissimo livello. Cate Blanchett è Phyllis Schlafly, ex reginetta di bellezza diventata la prima grande esponente femminile del movimento conservatore statunitense.

Uzo Aduba interpreta Shirley Chisholm, prima donna afroamericana a far parte del Congresso degli Stati Uniti e a candidarsi alle elezioni presidenziali nel 1972. Rose Byrne è Gloria Steinem, la principale esponente del movimento femminista dell’epoca. Margo Martindale presta invece il volto a Bella Abzug, volto fondamentale del movimento femminista e membro del Congresso per tre mandati. Sarah Paulson indossa i panni dell’unico personaggio fittizio in Mrs. America, Alice, amica di Phyllis e grande sostenitrice delle sue lotte.

Completano il cast John Slattery (Fred Schlafly), James Marsden (Phil Crane), Bria Henderson (Margaret Sloan-Hunter), Elizabeth Banks (Jill Ruckelshaus), Tracey Ullman (Betty Friedan), Kayli Carter (Pamela), Ari Graynor (Brenda Feigen), Melanie Lynskey (Rosemary Thompson), Jeanne Tripplehorn (Eleanor Schlafly), Niecy Nash (Flo Kennedy), Olivia Scriven (Liza Schlafly).

Mrs. America sarà disponibile dall'8 ottobre con un episodio a settimana su TIMVISION PLUS, un'offerta completa con film in prima visione, serie tv esclusive e cartoni animati, l'intrattenimento e le news di Sky.