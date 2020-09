Arisa pentita dopo i ritocchini e non ne fa mistero nelle sue ultime dichiarazioni. L’artista sarebbe infatti ricorsa a un intervento sulle labbra, ma sembra che – se potesse tornare indietro – non lo rifarebbe. La tentazione del chirurgo plastico ha quindi travolto anche Rosalba Pippa, che ha ammesso di essere ricorsa a un piccolo ritocco estetico di cui non va particolarmente fiera.

Arisa ha dichiarato:

“L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

La scelta dell’artista lucana è oggi molto precisa, decidendo di mostrarsi senza filtri e con un’immagine di sé che dia un’idea di libertà. Da qualche mese, Arisa sta intraprendendo una campagna di “body positive”, a cominciare dalla confessione di soffrire di tricotillomania. L’artista aveva deciso di ricorrere all’uso di una parrucca, in modo da raggiungere la lunghezza desiderata.

Appena qualche settimana dopo, aveva poi deciso di mostrarsi in costume, aggiungendo una didascalia nella quale ha voluto definirsi una “dea”. Tanti i messaggi di apprezzamento ricevuti, a cominciare da quello di Fedez, che ha approvato la sua scelta di mostrarsi al naturale.

Rosalba Pippa viene dal rilascio del nuovo singolo Ricominciare Ancora, che ha pubblicato con la sua etichetta personale. L’artista ha voluto intraprendere un nuovo percorso che fosse slegato dal passato e che fosse personale. Il singolo è stato presentato in tour, con una serie di concerti che ha tenuto nel rispetto delle normative anti-Covid. Nel 2019, era tornata sul palco del Festival di Sanremo con il brano Mi Sento Bene. L’album Una Nuova Rosalba In Città ha segnato l’approdo in Sugar dopo gli anni trascorsi in Warner, casa discografica con la quale ha debuttato.