Al via le riprese di Stranger Things 4 oppure no? Ormai da mesi i fan della serie cult Netflix stanno attenendo questo momento sperando di vedere i nuovi episodi entro la fine dell’anno sulla piattaforma e forse la svolta è finalmente arrivata. Secondo i bene informati sembra proprio che le riprese di Stranger Things 4 prenderanno il via il 17 settembre ad Atlanta e che, quindi, il cast si sta preparando per il ritorno sul set dopo tutti questi mesi passati alla finestra.

I giovani protagonisti crescono e presto non saranno più credibili se la storia non si adeguerà al loro passo e quella di Stranger Things 4 è diventata ormai una corsa contro il tempo che potrebbe riflettersi anche sullo spazio. Non solo la storia della quarta stagione di Stranger Things si sposterà a volte in Russia (dove l’agente Hopper è prigioniero, momento di cui abbiamo visto già le prime immagini mesi fa) ma ora Deadline ha rivelato che la serie cambierà ancora location di produzione, dal momento che una “parte significativa” delle riprese della stagione 4 sarà fatta in New Mexico.

Le prime tre stagioni precedenti di Stranger Things sono state girate ad Atlanta, in Georgia, quindi il cambio di location suggerisce che vedremo qualcosa di diverso magari dovuto alla partenza di Undici e la sua “famiglia” dopo la presunta morte di Hopper o forse proprio per via dei ragazzi ormai più grandi e quindi capaci di esplorare anche mondi lontani.

Lo stesso vice Presidente delle produzioni originali Netflix, Momita SenGupta, ha spiegato: “La stagione 4 è più grande, più audace e più complessa che mai, quindi questa sarà la prima volta che lo show viaggia al di fuori di Atlanta”.

Per il momento sappiamo che la serie sarà girata agli Albuquerque Studios, un nuovo centro di produzione che Netflix ha acquisito nel 2018 e in cui la piattaforma di streaming prevede di investire 1 miliardo di dollari in serie e film per i prossimi otto anni. Si è già spostata a Vilnius, in Lituania, per girare le scene ambientate in Russia, e presto si sposterà anche in New Mexico il tutto a partire dal prossimo 17 settembre salvo cambiamenti. La quarta stagione di Stranger Things non ha ancora una data di uscita su Netflix ma sembra ormai certo lo slittamento al 2021.