La rete ammiraglia schiera il suo cavallo di battaglia per contrastare la concorrenza. Dal 14 settembre ripartono le repliche di Montalbano su Rai1, l’inossidabile fiction campione di ascolti.

Come vi avevamo annunciato, il commissario sarebbe dovuto tornare in onda di sabato contro il debutto di Tu Sì Que Vales. La Rai ha però “risparmiato” lo scontro, muovendo Montalbano il lunedì sera alla sua solita fascia oraria. Stasera, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti sfida la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 proponendo la puntata Una faccenda delicata.

Andata in onda per la prima volta nel febbraio 2016, la storia è tratta dai racconti Una faccenda delicata in Un mese con Montalbano e La povira Maria Castellino in Gli arancini di Montalbano. Il commissario è alle prese con l’omicidio di una prostituta settantenne. Stranamente anche sposata, che svolgeva la sua mansione in un magazzino. Inizialmente Mimì Augello è convinto che l’assassino sia un certo Mimmo Tavano, cliente della prostituta. Montalbano però col suo intuito riesce a trovare la soluzione.

Il commissario scopre che la donna veniva molestata da un anziano affetto da una demenza senile parziale. Non solo: i rapporti tra i due erano molto intimi, dato che avevano concepito un figlio insieme. Nella sua mente, l’anziano vedeva in lei il ritratto della moglie defunta. Si aggiunge un secondo cadavere, un giovane che si aggirava nei dintorni e che Montalbano aveva inizialmente sospettato. Come spesso accade, i due casi finiscono per collegarsi tra loro. Spetterà al commissario riuscire a snodare tutti i dettagli di questa delicata faccenda.

Nel cast della puntata, Luca Zingaretti nei panni di Montalbano; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Fazio; Sonia Bergamasco è Livia; Angelo Russo è Catarella. Guest star: Miriam Dalmazio nei panni di Teresita Gaudenzio; Lollo Franco è Serafino Castellino; Sebastiano Tringali interpreta il Preside Vasalicò; Ileana Rigano è Maria Castellino; Ketty Governali è Adelina; Giancarlo Barbara è Mimmo Tavano; e Rosario Lisma nei panni di Luca Castellino. La regia è di Alberto Sironi. Nella serata di debutto, la puntata aveva registrato 10.862.000 spettatori e uno share del 39,06%.

A marzo di quest’anno è andata in onda la quattordicesima stagione de Il Commissario Montalbano composta dagli episodi Salvo amato, Livia mia e La rete di protezione. È stato girato anche un terzo episodio, Il metodo Catalanotti, incluso nella prossima stagione televisiva.