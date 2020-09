Continua la programmazione di Profiling 9 su Giallo: i nuovi episodi in prima visione della storica serie poliziesca francese sono in onda sul canale 38 del digitale terrestre ogni domenica, a patire dalle 21:10.

Si tratta di una prima visione in chiaro per la nona stagione della serie, in precedenza già trasmessa su Fox dove la programmazione è giunta quest’estate al decimo capitolo raggiungendo quella originale di TF1 in Francia.

Dopo il debutto di Profiling 9 su Giallo il 6 settembre, l’appuntamento si ripete ogni domenica in prima serata con due episodi, seguiti da una replica de L’Ispettore Barnaby 18.

Negli episodi di Profiling 9 su Giallo in onda il 13 settembre, la protagonista Adèle Delettre (Juliette Roudet) torna a rivestire il ruolo di criminologa per il Terzo Dipartimento di Polizia Giudiziaria di Parigi e il suo apporto alla squadra si rivela immediatamente determinante.

Ecco le trame degli episodi 3 e 4 di Profiling 9 su Giallo, intitolati rispettivamente Gli Anelli della Catena e Immaginario.

Adele torna in forza al quartier generale investigativo di Parigi come criminologa. Il suo ritorno è prezioso per risolvere il caso di una donna rapita in piena notte su una strada locale.

La squadra deve affrontare il caso di un uomo trovato morto in una stanza chiusa dall’interno. Apparentemente, nessuno è entrato o uscito: l’unico testimone ha cinque anni…

Profiling 9 su Giallo prosegue ogni domenica con due episodi: il 20 settembre andranno in onda il quinto e il sesto, intitolati Jonah e Gli Occhi della Morte, sempre in prima serata.

Adèle ha appena lasciato il figlio Ulisse a scuola, quando nota una donna con i vestiti coperti di sangue che aspetta davanti allo stabilimento, ma la ragazza scompare prima che Adèle possa aiutarla.

Il comandante Rocher e Adèle sono chiamati su una scena del crimine particolarmente atroce: una studentessa delle superiori è stata strangolata, poi le sono stati cavati gli occhi.

La programmazione di Profiling 9 su Giallo proseguirà fino a domenica 4 ottobre. In Francia è attualmente in produzione l’undicesima stagione della serie.