Ligabue celebra i 30 anni di carriera a Campovolo in Urlando Contro Il Cielo. Questo è il regalo che il rocker di Correggio ha voluto fare ai suoi fan, che aspettavano l’evento alla RFC Arena poi rimandato al 2021. La musica c’è stata, anche se in formato ridotto, e affidata a uno dei grandi classici del repertorio dell’artista emiliano.

Ad annunciare la sorpresa alla RFC Arena di Campovolo era stato proprio Ligabue, che nella serata del 10 settembre aveva dato un’anteprima del suo ultimo singolo, La Ragazza Dei Tuoi Sogni.

“Oggi alla RCF Arena di Reggio Emilia avremmo dovuto festeggiare 30 Anni In Un Giorno con un grande concerto di Luciano. L’evento è stato rimandato, ma stasera, proprio alle 21.00, troverete qui sui social una bella sorpresa, da non perdere!”

L’evento celebrativo dei 30 anni di carriera avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento di qualche mese, con nuova data fissata a giugno 2021. I biglietti sono tornati in prevendita e potrebbero essere incrementati con nuovi tagliandi.

Campovolo è anche un luogo simbolo per la fanbase di Ligabue, che è solita riunirsi sotto al palco per concerti monumentali, che si ripeterà anche nel 2021. L’attesa per i fan è finita: Luciano Ligabue è pronto a tornare alla RFC Arena che sarà inaugurata proprio nella settimana di giugno che ospiterà anche il suo concerto.

Del ritorno in formato ridotto di Ligabue a Campovolo aveva anche parlato Stefano Bonaccini, che si era detto pronto all’organizzazione di un evento senza pubblico per lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno attendendo il ritorno della musica dal vivo.