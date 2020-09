Da mesi si parla ormai in rete dell’avveniristico LG Wing, prossimo smartphone della compagnia che dalle premesse punta decisamente a differenziarsi dalla concorrenza in un mercato sempre più affollato. Smartphone che infatti vanterà nientemeno che uno schermo con display rotante, e che sarà presentato ad addetti ai lavori, esperti e semplici appassionati di mercato hi-tech mobile – e dunque possibili acquirenti – tra poche ore.

L’evento di presentazione di LG Wing è infatti stato programmato dalla compagnia sudcoreana per domani, 14 settembre 2020. Come spesso accade, però, il dispositivo si è reso protagonista di un intenso ed interessante leak, che va a svelarne prima del tempo aspetto e dimensioni. Non è ancora chiaro se la fuga di informazioni arrivi da un recensore estero che ha avuto modo di mettere le mani sullo smartphone prima del tempo, sta di fatto che sulle pagine del noto portale tecnologico GSMArena sono apparse alcune prime immagini che fanno vedere il device da vicino e dal vivo, come potete verificare voi stessi fiondandovi a questo link.

Le foto del LG Wing sembrano confermare i rumor emersi in tempi non sospetti: l’innovativo smartphone della società asiatica sarà il primo di una nuova categoria di dispositivi, caratterizzato da due schermi disposti a T. Sarà lo schermo principale a girare orizzontalmente e non quello secondario, mentre possiamo farci una prima idea delle dimensioni grazie ad un secondo scatto che mette a confronto il device di LG con un Samsung Galaxy Note20. Dimensioni che paiono quindi più generose rispetto a quelle dello smartphone Samsung – che si assestano su 161,6 x 75,2 x 8,3 mm. Stando alla fonte, poi, il device con display rotante dovrebbe presentare un’interfaccia molto più simile a quella delle smart TV. Non ci resta che attendere poche ore per seguire l’evento di presentazione e scoprire se i leak hanno avuto ragione ancora una volta.