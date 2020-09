Forse si erano prese una vacanza le chiamate con prefisso 216 ma stanno ritornando prepotentemente alla ribalta in questa specifica parte di settembre. C’è qualcuno che si sta pure chiedendo a quale paese appartenga appunto il recapito che si visualizza sullo schermo del telefono ma va detto subito che il contatto è più che fraudolento ed è un nuovo tentativo di raggiro ai danni di qualche vittima.

Nel corso di questo 2020 e ancora prima nel 2019 e addirittura nel 2018 ci siamo spesso imbattuti nelle chiamate con prefisso 216. A dirla tutta, una telefonata con questa parte iniziale proviene dalla Tunisia ma non sarà di certo riconducibile a qualche amico, conoscente o altra persona interessata a noi in qualche modo. Piuttosto il tentativo di contatto rientra nel fenomeno delle ping calls con il chiaro intendo di rubare denaro a tante ignare vittime.

Ecco spiegato più nel dettaglio come funzionano esattamente le ping calls. Più che una vera e propria telefonata, si riceve un solo squillo dal numero con prefisso 216. Il motivo è presto detto: l’inganno parte già in questo momento ossia quando l’utente non riesce a rispondere e dunque, spinto dalla curiosità, prova a ricontattare il mittente. Proprio la richiamata è la trappola in cui nessuno dovrebbe cadere. Il costo della telefonata sarà più che oneroso perché internazionale e anche “speciale” (pure nell’ordine delle decine di euro).

Le raccomandazioni a settembre come nel recente e lontano passato sono sempre le stesse. Bisognerà tenere testa alla propria curiosità e non provare a ricontattare alcuna numerazione in caso di chiamate con prefisso 216. Possibile già prevedere come questa non sarà l’ultima volta in cui avremo a che fare proprio con questo tipo di raggiro o con qualcuno molto simile. Meglio dunque tenere a mente questi consigli che torneranno di certo utili per non cadere in trappola in nessun momento.