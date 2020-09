Una presa in giro sta diventando virale in queste ore sui social, in riferimento ad un meme che sembra mostrarci la foto di Maria Califfi della Lega aggredita a Pontedera, mentre era impegnata a distribuire volantini del Carroccio. L’immagine in questione evidenzia che i responsabili siano ragazzi dei centri sociali, dando risalto al fatto che a causa loro siano seriamente in pericolo le nostre libertà politiche e di opinione. Tuttavia, vi dico subito che siamo al cospetto di una bufala, come avvenuto con la storia di qualche giorno fa relativa a Selena Delgado Lopez.

Uno scherzo la storia di Maria Califfi della Lega aggredita dai ragazzi dei centri sociali

Senza girarci troppo intorno, posso assicurarvi che la storia su Maria Califfi della Lega aggredita per il semplice fatto che fosse impegnata a distribuire volantini del partiti sia assolutamente inventata. Quella che trovate nella foto, infatti, è Mia Khalifa, pornostar americana, che si è rifatta il naso. La notizia è di qualche settimana fa, visto che trovate l’articolo con la sua foto (la stessa utilizzata per il meme) su Fanpage a giugno. Si tratta della prova inconfutabile sul fatto che l’associazione tra questo volto ed un’esponente della Lega sia stata inventata di sana pianta.

A dirla tutta, ad dare origine a questo meme non è stata una community della Lega, quanto una pagina troll, che tende ad inventare situazioni del genere per scatenare facile indignazione. Il problema si viene a creare nel momento in cui questa disinformazione si alimenta con le ricondivisioni da parte di utenti che non approfondiscono un fatto di cronaca, dopo averli individuato all’interno di un meme.

Dal mio punto di vista, non posso fare altro che confermarvi la bufala su Maria Califfi e sull’aggressione a Pontedera che avrebbe visto protagonista una ragazza della Lega. Fate attenzione.