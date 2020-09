Questa sera sarà A Casa Tutti Bene a prendere il posto de I Soliti Ignoti Vip che non va in onda a causa di un caso positivo di Coronavirus. Chi ha amato il film presto avrà modo di vedere e conoscere i primi dettagli della serie tv che porterà la firma di Gabriele Muccino e che sarà il reboot dell’omonimo film. Ad occuparsi del progetto sarà Sky Original con la produzione di Lotus Production, una società Leone Film Group, e le novità in mancheranno.

La prima stagione della serie A Casa Tutti Bene sarà composta da otto episodi, di cui i primi due diretti dallo stesso Gabriele Muccino che sarà sceneggiatore e supervisore artistico del progetto che sarà ambientato a Roma ed esplorerà la vita della famiglia Ristuccia proprietaria da quarant’anni del ristorante La Villetta, uno dei locali più rinomati della città.

I Mariani, altro ramo della famiglia, sono pronti a chiedere un posto nell’attività di famiglia minacciando di rivelare un terribile segreto che si nasconde dietro la tranquilla vita dei Ristuccia e che potrebbe sconvolgere la vita dei protagonisti da Carlo alla sorella Sara, da Pietro ed Alba all’amato Paolo, l’artista di famiglia che sembra essere sparito nel nulla.

Al momento non si conoscono i dettagli sul cast della serie ma quello che sappiamo è che il progetto è in fase di scrittura e che le riprese, salvo cambiamenti, prenderanno il via nella primavera del 2021. All’epoca dell’annuncio del progetto lo stesso Gabriele Muccino ha spiegato: “È sempre emozionante riprendere per mano personaggi che pensavi avresti lasciato andare. Per me i Ristuccia sono esemplari nel raccontare tutte le famiglie del mondo, sinonimo di un luogo sicuro e pericoloso perché in famiglia e per la famiglia spesso si compie il male, convinti di agire a fin di bene”.

Chi non ha ancora avuto modo di vedere il film può farlo oggi, a partire dalle 21.20, su Rai1.