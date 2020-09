La famiglia di console next-gen è sempre più vicina. Per altro con una protagonista in più, quella Xbox Series S svelata ufficialmente da Microsoft solo da una manciata di giorni, e destinata ad affiancarsi alla “sorella maggiore” Xbox Series X. Nella inevitabile lotta con la rivale PS5, Series S rappresenta la piattaforma ideale per chi vuole lanciarsi nella prossima generazione del gaming con un investimento contenuto, puntando su un device che, nonostante la minor potenza, sarà in grado di far girare tutta la libreria Xbox. Il tutto senza lettore ottico per i dischi, così da favorire l’acquisto di videogiochi solo in versione digitale.

E se è vero che Xbox Series S è stata mostrata al mondo dopo un massiccio ed improvviso leak – i rumor in merito erano comunque incessanti da mesi -, i piani iniziali del colosso di Redmond erano decisamente diversi. Non a caso nelle ultime ore è apparsa in rete l’intera conferenza dedicata alla console entry level della “grande M” per la next-gen. Potete vederla anche voi divisa in ben quatto parti – per una durata complessiva di 30 minuti -, con la prima visibile a tutti a questo indirizzo. Questo sarebbe dovuto essere il piano ufficiale della compagnia di Redmond prima della fuga di notizie, per una kermesse presieduta da Phil Spencer, capo della divisione Xbox.

Nelle clip possiamo vedere lo stesso Spencer, assieme al capo marketing dei platform Cindy Walker, al capo delle partnership Xbox Sarah Bond e al capo del settore ingegneristico dei platform, Liz Hamren. Vi ricordiamo che Xbox Series S potrà essere acquistata dal prossimo 10 novembre al prezzo di 299 euro. I giochi gireranno a risoluzione 1440p, a 120 fps e con l’upscaling 4K, la CPU è la stessa che troveremo su Xbox Series X, mentre la GPU è meno potente, senza però rinunciare all’SSD e al supporto per il Ray-Tracing.