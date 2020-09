Il momento di dire arrivederci a DayDreamer è arrivato? Secondo gli ultimi rumors sulla programmazione Mediaset sembra proprio che l’ultimo giorno in cui troveremo la serie turca al pomeriggio sarà il prossimo 19 settembre, sarà davvero così? In molti sono convinti che molto dipenderà dagli ascolti che oggi pomeriggio Can Yaman riuscirà a portare a casa contro un colosso come Mara Venier al timone della nuova edizione di Domenica In proprio oggi, se la vittoria finirà nelle mani di Canale5 forse la programmazione cambierà o è il momento di salutare Can e Sanem?

La conferma ufficiale non c’è ancora anche se i rumors stanno già mettendo in crisi i fan che erano convinti di poter vedere la serie al sabato e alla domenica pomeriggio per tutta la stagione ma, intanto, la cosa certa è che tutti i fedelissimi anche oggi, 13 settembre, sono chiamati a raccolta per la nuova puntata. L’appuntamento è fissato per le 16.30 e sarà allora che ci ritroveremo dietro Sanem pronta a tutto per dividere Can e Ceyda.

Quest’ultima è molto interessata al fotografo tanto da fargli un regalo importante e seguirlo poi nella palestra dove si allena quando Emre le rivela alcuni dettagli in più su quello che lui ama oppure no.

Ecco il promo delle nuove puntate:

Nella puntata di oggi i ragazzi saranno ancora alle prese con la campagna pubblicitaria che, però, rischia di mettere tutto in crisi in azienda e così Can decide di portare i creativi a casa sua. Sarà lì che li seguirà anche la mamma di Sanem convinta che sua figlia e il suo capo siano in realtà da soli. L’evento della presentazione si avvicina ma i due protagonisti saranno travolti da una serie di boicottaggi (ad opera di Aylin) che metterà a dura prova Sanem che alla fine riuscirà a cadere sempre in piedi e, in un particolare frangente, addirittura tra le braccia di Can per un’altra serie di baci che ci lasceranno senza fiato.

Ecco un altro promo originale delle nuove puntate:

DayDreamer tornerà in onda sabato prossimo, 19 settembre, con un’altra maxi puntata in cui Can e Sanem saranno finalmente fidanzati ma la notizia sarà di dominio pubblico tanto che quando il fotografo decide di promuovere la giovane a Copywriter, tutti pensano che dietro non ci sia solo il suo talento. Cosa faranno i due per mettere a tacere i pettegolezzi in ufficio?