Il semaforo rosso del GP del Mugello di F1 si spegnerà nel pomeriggio di oggi. Una gara ricca di fascino e di grande importanza quella prevista per la giornata odierna. Per la prima volta le monoposto del circus motoristico più amato si contenderanno la vittoria sulla pista toscana. E, in concomitanza, le rosse disputeranno il millesimo Gran Premio della loro storia.

Una ricorrenza che cade in un periodo non proprio florido per le Ferrari, reduci da risultati non proprio memorabili. Anzi, diciamo anche tra i peggiori in assoluto della storia. Ma, una volta toccato il fondo, quello che si può fare è risalire. E le prime risposte arrivate dalle qualifiche di ieri, seppur non entusiasmanti, rappresentano un colpo di reni importante.

GP del Mugello di F1 in tv

La griglia di partenza del GP del Mugello di F1 è il giusto mix di prevedibilità e imprevedibilità. Le prime tre posizioni vedono nel ruolo di attori protagonisti i soliti noti: Hamilton, Bottas e Verstappen.

La quarta e la quinta insospettabili del calibro di Albon, chiamato a rispondere al meglio alle prestazioni del compagno di squadra, e Leclerc. Male l’altra Ferrari, quella di Vettel, solo 14esima nel Q2.

Occorrerà la giusta strategia, unitamente magari a un colpo di fortuna (Safety Car nel momento giusto? Ndr) per ottenere il miglior risultato possibile.

Lo spettacolo del GP del Mugello di F1 prenderà il via, come ormai consuetudine, alle 15.10 di oggi pomeriggio. I semafori verdi scatteranno sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) ed eccezionalmente live anche su TV8 (108). La diretta streaming dell’evento avverrà sulle rispettive controparti online, vale a dire Skygo (agli stessi canali) e sul sito di TV8.

Un evento imperdibile e alla portata di tutti, vista la trasmissione in contemporanea anche in chiaro sul canale dell’emittente satellitare. Riuscirà la Ferrari a festeggiare adeguatamente il grande traguardo raggiunto?