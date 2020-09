Ormai gli appassionati di videogiochi e i semplici curiosi lo sanno già, PS5 è in dirittura d’arrivo. Si tratta della console di prossima generazione a marchio Sony, che dovrà sia raccogliere la preziosissima eredità dell’attuale PlayStation 4 che sfidare a muso duro la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X che debutterà sugli scaffali fisici e online di tutto il mondo il prossimo 10 novembre.

E se è vero che il colosso di Redmond ha recentemente deciso di giocare a carte scoperte annunciando data di uscita e prezzo del suo monolite – assieme al modello meno potente e più economico Xbox Series S, già ampiamente chiacchierato tra i “vicoli” del web -, ora il popolo geek attende che anche la “grande S” vada ad annunciare le ultime fondamentali informazioni per valutare l’offerta ludica e commerciale della quinta piattaforma casalinga che arricchirà l’ormai affollata famiglia PlayStation. Non dovrebbe allora stupire che il gigante giapponese abbia fissato una nuova diretta streaming dedicata a PS5, ufficializzando l’evento attraverso i propri canali social – come potete verificare voi stessi fiondandovi a questo link.

L’appuntamento tutto per PS5 è stato programmato da Sony per il prossimo 16 settembre 2020 alle ore 22:00 ora italiana. Appuntamento che, come già dicevamo, dovrebbe rivelasi particolarmente caldo in ottica next-gen. L’azienda dagli occhi a mandorla dovrebbe infatti sfruttarlo non solo per presentare al mondo nuovi titoli in lavorazione – si vocifera anche di un possibile Final Fantasy 16 da Square Enix -, ma pure per l’appunto il prezzo e la data di uscita ufficiali della console e della sua controparte digital – sprovvista quindi di lettore ottico e dedicata a chi preferisce acquistare giochi solo in digitale, risparmiando qualcosina.

L’evento porta il nome di PlayStation 5 Showcase e potrà essere seguito da tutti il 16 settembre sul canale YouTube ufficiale di PlayStation e su quello Twitch. Cosa ne dite, non ve lo lascerete scappare?