L’episodio musicale di Lucifer 5 regalerà ai fan tante buone canzoni e divertimento assicurato. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, gli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anticipato qualcosa a proposito della seconda parte di stagione della serie Netflix. L’episodio in questione è il 5×10 intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam.

Per l’occasione è stata rilasciata una clip in cui Lucifer, Chloe, Ella e Dan si trovano sulla scena del crimine nel bel mezzo di un campo da football. Ad un certo punto, si uniscono all’esibizione di un gruppo di cheerleader, ballando e cantando sulle note di una cover di Another One Bites the Dust dei Queen. Per quale motivo? Nessuno lo sa, ma terminata la performance musicale, solo il diavolo sembra ricordare cos’è appena accaduto.

I due showrunners hanno dichiarato a EW di aver desiderato realizzare un episodio musicale da un bel po’. “È stato un processo molto lento”, ha detto Ildy Modrovich, che ha scritto il suddetto episodio. “Nel mio cuore, ha cominciato a sbocciare dopo l’episodio di Las Vegas [nella stagione 2], quando Tom e Aimee hanno fatto ‘Luck Be a Lady’. Ricordo di essere venuta alle prove per quell’esibizione e di aver pianto perché era un sogno che si avvera ed è stato così eccitante per me. Se c’è uno show in cui potresti fare un musical, è proprio questo.”

Gli showrunners hanno aspettato così tanto per farlo perché avevano bisogno di trovare una ragione nella storia per inserire la musica. Secondo EW, ciò che gli scrittori hanno inventato per questo episodio è “geniale”. Henderson ha aggiunto: “Una delle sfide era: ‘Quale elemento potremmo introdurre nella nostra storia che consente a tutti i nostri di iniziare a cantare? E quando l’abbiamo scoperto… è stato allora che lo abbiamo messo insieme.”

Nonostante tutta la preparazione – i costumisti hanno perfino realizzato un abito apposito per il protagonista Tom Ellis, che inevitabilmente ha finito per stracciarsi durante le coreografie – gli attori si sono permessi di improvvisare qualche scena. Ad esempio, nella clip in cui tutti si esibiscono nel numero dei Queen, Lauren German ha improvvisato una mossa provocatoria davanti a Ellis.

Just a little taste of our musical episode 😈#LuciferSeason5part2 pic.twitter.com/UZpqQOOwdh — tom ellis (@tomellis17) September 13, 2020

Anche se non hanno svelato la tracklist dell’episodio musicale di Lucifer 5, gli showrunners hanno però anticipato il numero finale, che Henderson ha descritto come un “bellissimo duetto”. Secondo Sherwin Shilati, regista dell’episodio, quella è stata la scena più interessante da dirigere perché “c’è così tanto da fare, ma non così tanto”. Le musiche non distrarranno il pubblico dallo stile di Lucifer. Assisteremo infatti a un episodio carico di umorismo ed emozioni. “C’è una vasta gamma di sentimenti che vengono espressi”, ha concluso la Modrovich.

La prima parte di Lucifer 5 è disponibile su Netflix con i suoi otto episodi. I restanti verranno pubblicati a data ancora da destinarsi.