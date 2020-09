Ancora una volta segnali incoraggianti per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S20 su Amazon, in riferimento alla nuova offerta che risulta disponibile per tutti oggi 13 settembre. Per chi ci segue con attenzione, infatti, sarà possibile comprendere in pochi istanti che siamo al cospetto di un ulteriore risparmio rispetto alla promozione dello store che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio settimana. Dunque, abbiamo alcuni aspetti da chiarire questa domenica.

Prezzo nuovo di zecca per il Samsung Galaxy S20 su Amazon

In questo senso, voglio parlarvi di un’offerta Amazon che consente agli italiani di procedere all’ordine di un Samsung Galaxy S20 attraverso un esborso di 622 euro. Certo, dobbiamo aggiungere circa 6 euro per la spedizione e probabilmente attendere qualche giorno in più rispetto a quanto avviene di solito con il programma Amazon Prime, se pensiamo al fatto che la pagina di acquisto ci dice che il prodotto viene spedito generalmente in due o tre giorni.

Dunque, ci sono molti aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi 13 settembre prima di procedere con l’ordine di un Samsung Galaxy S20 su Amazon alle condizioni che abbiamo riportato, ma nel caso in cui non abbiate fretta (parliamo di pochi giorni di differenza rispetto alle condizioni di Prime), si parla di un risparmio di oltre 20 euro. Rispetto alla promozione di pochi giorni fa, infatti, siamo scesi di prezzo in modo significativo.

Valutate bene pro e contro della nuova offerta Amazon per il Samsung Galaxy S20, in attesa di comprendere quale sarà la normale evoluzione del prezzo dopo l’arrivo sul mercato di altri top di gamma. A partire dai tanto attesi iPhone 12 che potrebbero nuovamente cambiare gli equilibri di questo settore. Che ne pensate della promozione emersa proprio in questi minuti? Fateci sapere con un commento.