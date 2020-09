Alla fine pare che sarà 9-1-1 di Lady Gaga il nuovo singolo dal suo ultimo album in studio, Chromatica: il brano sembra destinato ad arrivare presto nelle radio come terzo estratto dal disco, dopo Stupid Love e il duetto con Ariana Grande Rain on Me.

Non è un caso, infatti, che 9-1-1 di Lady Gaga sia stato eseguito nella prima performance dal vivo dell’era Chromatica, quella agli MTV Video Music Awards 2020, come parte di un medley insieme ai primi due singoli.

Il senso di 9-1-1 di Lady Gaga

Il titolo e il testo del brano fanno riferimento al numero di primo soccorso negli Stati Uniti, il 911 appunto: nella sua canzone Gaga parla di un farmaco antidepressivo che periodicamente assumer per tenere sotto controllo la sua salute mentale, tema molto presente in generale nei brani dell’album Chromatica, che è frutto di una riflessione su un periodo critico per la popstar, quello seguito all’esperienza fallimentare dell’album ARTPOP. “Si tratta di un antipsicotico che assumo perché non riesco sempre a controllare cosa succede al mio cervello. Lo so. E devo prendere farmaci per fermare quel processo” ha dichiarato la Germanotta in proposito.

9-1-1 di Lady Gaga è la risposta di Siri

A confermare la scelta di 9-1-1 di Lady Gaga come terzo singolo da Chromatica ci sono almeno due indizi piuttosto affidabili. Innanzitutto il servizio di assistenza intelligente di Apple Siri, alla richiesta su quale sia il prossimo estratto dall’album, risponde proprio 9-1-1. E c’è da credervi, visto che Gaga ha stretto una partnership con Apple per la promozione dell’album Chromatica, nell’ambito della quale rientra anche la conduzione di un programma radiofonico settimanale tutto suo, in esclusiva su Apple Music. Sarebbe quantomeno strano se Siri diffondesse fake news viste le circostanze.

La conferma di Madeon su 9-1-1 su Lady Gaga

Ma c’è anche una persona in carne ed ossa a confermare il destino da singolo di 9-1-1 di Lady Gaga: uno dei produttori del brano, Madeon, ha recentemente dichiarato in un’intervista che la scelta per il terzo estratto da Chromatica è ricaduta proprio su questo brano presentato dal vivo agli MTV VMA 2020 lo scorso agosto. Il dj e produttore discografico francese ha curato la produzione del brano insieme a Lady Gaga, Michael Tucker, Justin Tranter e Benjamin Rice.

French DJ and producer Madeon confirms “911” as the next single from #Chromatica pic.twitter.com/IlIa4FlCvx — 〰️ Gaga Now 〰️ (@ladygaganownet) September 11, 2020

9-1-1 di Lady Gaga è già un successo in streaming

C’è da dire anche che 9-1-1 di Lady Gaga è tra le tracce più ascoltate in streaming su Spotify tra quelle dell’album Chromatica, un dato che conferma il suo successo di pubblico ed è certamente tra i fattori che influenzano la scelta del singolo.

Ma a riscuotere consensi enormi – sebbene non unanimi, visto che in molti sottolineano l’eccessiva somiglianza con Vogue di Madonna – è anche Babylon, forse la hit pop più brillante, ricca e immediata di Chromatica, che certamente meriterebbe quanto e più delle altre di diventare il prossimo singolo dall’album.