Nessuno scampo, c’è il tampone obbligatorio in Sardegna e dunque per i nuovi arrivi sull’isola: si tratta del punto nevralgico della nuova ordinanza di Solinas, pubblicata solo nelle scorse ore. Dopo gli innumerevoli focolai delle ultime settimane soprattutto nella zona della Costa Smeralda e purtroppo solo alla fine della stagione turistica, arriva il provvedimento più drastico che dovrebbe evitare l’espandersi di nuovi contagi.

Il presidente di Regione Christian Solinas è passato all’azione con specifiche misure straordinarie e urgenti tutte incluse nella sua ultima ordinanza raggiungibile a questo indirizzo. I viaggiatori in arrivo sull’isola saranno tenuti a rispettare precise regole, il tutto nell’ottica di contrastare l’ulteriore diffondersi dell’epidemia di Covid-19.

A partire da lunedì 14 settembre, chiunque si presenti all’imbarco in porti o aeroporti per la Sardegna dovrà essere munito anche di documento in cui si attesti il risultato del tampone obbligatorio. In alternativa sarà anche possibile presentare un’autocertificazione ma con il riferimento al tipo di test effettuato, la data dell’esame e ancora la struttura pubblica o privata alla quale ci si è affidati. Le informazioni saranno verificate e in caso di falsa comunicazione il cittadino sarà naturalmente perseguibile per legge. In ogni caso i test indicati dovranno essere di tipo sierologico (IgG eIgM), molecolare (RNA) o Antigenico rapido.

C’è un’altra possibilità che aggira, almeno all’imbarco, il tampone obbligatorio in Sardegna. I cittadini che non hanno effettuato il test potranno dichiarare anche di volersi sottoporre allo stesso, al massimo entro 48 ore dall’ingresso sull’isola. Nel frattempo che il test sia effettuato, dovranno rispettare l’isolamento domiciliare fiduciario.

Sempre l’ordinanza di Solinas, oltre alla questione del tampone obbligatorio in Sardegna, sottolinea la necessità di sottostare ad un’altra importante regola sull’isola. La mascherina dovrà essere sempre indossata, all’aperto o anche al chiuso, di giorno e di notte, tutte le volte che non potrà essere mantenuto il distanziamento di 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.