A 24 mesi di distanza dal lancio su Netflix, il film Sulla Mia Pelle andrà in onda su Rai 3 sabato 12 settembre 2020, alle ore 21:00. Nel lungometraggio – diretto da Alessio Cremonini – sono stati ricostruiti gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, un uomo finito in un groviglio di brutalità e deceduto a Roma il 22 ottobre 2009. Cremonini, alla sua seconda esperienza come regista (dopo Border), cerca di far conoscere al pubblico una vicenda di cronaca estremamente dolorosa.

Il giovane era sottoposto a custodia cautelare dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Alcuni giorni dopo il suo arresto, Stefano Cucchi è stato trovato morto nel reparto detenuti dell’ospedale Pertini. Le foto dell’autopsia, in cui il volto del giovane era tumefatto, riprese dalla stampa, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica su questo caso. Il regista di Sulla Mia Pelle sceglie una posizione, ovvero quella della famiglia di Stefano. Le cause del decesso sono state oggetto di procedimenti giudiziari, che hanno coinvolto medici e militari dell’Arma dei Carabinieri, e la sentenza definitiva è arrivata nel mese di novembre del 2019. La Corte d’Assise di Roma ha condannato due carabinieri a 12 anni di reclusione (colpevoli di omicidio preterintenzionale), mentre a carico dell’imputato-accusatore rimane la condanna a 2 anni e 6 mesi per falso. Il comandante interinale della stazione Appia è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione e l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.

Il protagonista è interpretato da Alessandro Borghi, attore italiano che durante gli ultimi anni è riuscito a conquistare la critica e il pubblico grazie alla sua capacità di calarsi nei vari personaggi a cui presta il volto. Borghi, da abile trasformista, ha offerto un’interpretazione dolorosa, ritrovando un tono riservato e sofferente. L’attore si è preparato fisicamente, perdendo 18 chili (seguendo le indicazioni di un nutrizionista), e soprattutto mentalmente, così da riuscire a raccontare questa tragica storia.

Max Tortora, interprete del padre di Stefano Cucchi, regala una prova attoriale drammatica, Jasmine Trinca (Ilaria Cucchi) non delude le aspettative, con un’interpretazione intensa.

Sulla Mia Pelle: da Netflix alla TV

Sulla Mia Pelle è stato prodotto da Netflix ed è disponibile sulla piattaforma di streaming sin dal 12 settembre 2018. Il film è stato inizialmente presentato durante la 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha aperto la sezione Orizzonti. Il pubblico, visibilmente emozionato, ha applaudito, a fine proiezione, per sette minuti. Durante la Mostra d’arte cinematografica di Venezia, la pellicola vinse il Premio Pasinetti speciale al film e ai migliori attori, il Premio Brian UAAR e il Premio FEDIC destinato “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”. Nel 2019, Sulla Mia Pelle conquistò 4 David di Donatello.

Lucky Red ha distribuito la pellicola sul grande schermo, ma gli incassi sono stati penalizzati a causa di alcune protezione gratuite organizzate da diversi centri sociali e dai collettivi studenteschi. Inizialmente, venne proposta una serata dedicata al film sulle reti Rai, ma Netflix non accettò la proposta. Dopo esattamente 2 anni dal lancio, Sulla Mia Pelle sarà trasmesso in prima serata su Rai 3 sabato 12 settembre.