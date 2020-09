Stanno circolando meme e post Facebook in queste ore in cui si parla in modo poco carino di Paolo Del Debbio malato. Il conduttore di Diritto e Rovescio, infatti, nei giorni scorsi è riapparso sul grande schermo dopo un periodo di stop per la sua trasmissione dovuto a cause di forza maggiore. Il suo aspetto è mutato in modo evidente, al punto da risultare visibilmente dimagrito e con un taglio di capelli assai diverso rispetto a quello al quale ci siamo abituati a vederlo in tanti anni.

Tuttavia, queste considerazioni hanno dato lo spunto necessario ai soliti creatori di fake news. Gli stessi, magari, che hanno alimentato una catena senza senso e sempre su Facebook nei giorni scorsi. Ebbene, se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che il giornalista e conduttore televisivo sia dimagrito all’interno di un arco temporale assai ristretto, allo stesso tempo non ci sono i presupposti per avanzare altre ipotesi sul suo stato di salute.

Ad oggi quella di Del Debbio malato è solo una bufala

Dal diretto interessato e da fonti più o meno ufficiali, per fortuna, non ci sono annunci e novità in questo senso. Per questa ragione, è giusto e necessario non parlare di Paolo Del Debbio malato per il solo fatto che di recente sia apparso molto dimagrito in TV. Sarebbe il caso una buona volta di limitare le speculazioni sui personaggi noti al pubblico, senza avere dati ed informazioni concrete alle spalle, come spesso e volentieri avviene in questi casi.

La conferma sul fatto che, in questo momento, quella di Paolo Del Debbio malato sia solo una fake news è arrivata anche da Bufale. Fondamentalmente, si evidenzia la mancanza di fonti dietro a dicerie da social con cui si commenta il fatto che il conduttore sia dimagrito.