Con l’arrivo dei nuovi palinsesti Rai2 di certo non si poteva lasciar sfuggire i suoi famosi fine settimana crime e, quindi, a partire da oggi al sabato il prime sarà impegnato con S.W.A.T 3 che debutta oggi, 12 settembre, in coppia con Bull 4. Assente ormai dallo scorso anno, la serie con Shemar Moore tornerà nel prime time della rete giovane della tv pubblica con i primi dei ventuno episodi che compongono la terza stagione tra colpi di scena e casi da risolvere che terranno tutti con il fiato sospeso.

Non sappiamo ancora se la Rai deciderà di mandare tutta la stagione o, come fa sempre, si fermerà a metà per poi rimandare tutto alla primavera, ma quello che è certo è che i primi due episodi saranno sicuramente da non perdere. In particolare il primo episodio di S.W.A.T. 3, intitolato “Cielo di Fuoco”, vedrà Hondo e Darryl pronti a tornare a casa dopo essere stati a lungo in vacanza in Australia ma una volta arrivati toccherà proprio al protagonista fare i conti con quella che è la soffocante presenza del padre. Non solo l’uomo si presenterà senza preavviso ma sembra che il suo ascendente sarà subito forte su Darryl.

Tutto cambia quando l’uomo ha un malore e a quel punto il suo arrivo assumerà un significato tutto nuovo rispetto a quello annunciato. Anche sul fronte sicurezza le cose non andranno meglio visto che Hondo si troverà alle prese con un caso pericoloso e che potrebbe riguardare tutta la città quando il suo nemico sarà un bombardiere seriale pronto ad usare i droni come dispositivi per la detonazione.

Al fiando del nostro protagonista troveremo la new entry Piper Lynch.

Nel secondo episodio di S.W.A.T. 3 dal titolo “Malafede”, i protagonisti saranno alle prese con l’arduo compito di arrestare Ruth Pearson, una criminale pronto a dare il via ad una sommossa nell’ospedale psichiatrico nel quale si trova.

A seguire andrà in onda Bull 4 giunta al suo episodio numero 9 dal titolo “Il tappeto volante” in cui Bull rappresenta una grande compagnia di assicurazioni e i suoi clienti, proprietari di pizzerie che vengono citati in giudizio per negligenza da un adolescente ferito mentre si arrampicava sulla loro segnaletica sul tetto. Mentre il processo inizia, Bull si rende conto che il caso non ha chiari vincitori poiché i proprietari di piccole imprese potrebbero perdere i loro mezzi di sostentamento, l’attore potrebbe non camminare mai più e la compagnia di assicurazioni si rifiuta di risolvere. Come andrà a finire?

Bull 4 tornerà in onda domani sera, 13 settembre, e poi sabato prossimo, il 19. Secondo le ultime novità sulla programmazione quello di domani sarà l’ultimo episodio in onda alla domenica e si intitolerà “Legittima difesa”, sarà quello che negli Usa ha chiuso la prima parte di stagione e, quindi, ricco di colpi di scena.

S.W.A.T. 3 tornerà in onda sabato prossimo, il 19 settembre, con gli episodi 3 e 4 in cui il team SWAT si scontra con il tenente Lynch quando li spinge a un’operazione sotto copertura fuori libro per abbattere una banda locale che stampa denaro contraffatto, senza dare loro abbastanza tempo per prepararsi per la missione. Inoltre, le tensioni a casa aumentano per Hondo mentre la relazione tesa dei suoi genitori peggiora, cos’altro succederà?