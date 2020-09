Non pochi italiani stanno ricevendo una mail con riferimento all’Apple ID bloccato e disabilitato proprio in queste ore. La missiva ha l’aspetto e il contenuto riportato nell’immagine presente ad inizio articolo e sembrerebbe autentica e originale. Solo all’apparenza però, i destinatari della comunicazione non devono assolutamente cadere nel panico: piuttosto devono prestare attenzione al fatto che potrebbero essere vittime di un tentativo di phishing e dunque di furto dati personali.

C’è da ammetterlo, la mail in questione potrebbe sembrare davvero originale e dunque inviata da Apple. In pratica lo stile della comunicazione è molto sobrio, a sfondo bianco e solo con l’immancabile logo Apple. Tuttavia, a leggere bene quanto scritto, possono essere messe in evidenza alcune incongruenze di testo, di certo frutto di una traduzione automatica del contenuto dalla lingua inglese.

Quello che deve essere chiaro fin da subito è che la mail per Apple ID bloccato e potenzialmente disabilitato andrebbe cestinata subito o comunque non bisognerebbe affatto dare credito a quanto in essa suggerito. Gli utenti vengono informati di alcune azioni perpetuate a danno del loro account da dispositivi diversi da quelli soliti e per questo motivo sono spinti a verificare la loro identità ad un link specifico. Meglio ribadire dunque che il collegamento proposto non è per nulla quello originale di Apple. Semmai, chi visita il link viene dirottato su un sito fake dove vengono richiesti e poi rubati i dati accesso proprio al proprio Apple ID.

Il raggiro è servito dagli hacker in questo momento come in altre occasioni abbastanza recenti ma è pur vero che la soluzione per evitare problemi è pure presente in questa pagina. Basterà semplicemente ignorare la missiva e non accadrà nulla. Chiunque potrà verificare che il suo Apple ID funziona correttamente semplicemente accedendo al sito di Cupertino ufficiale con le sue solite credenziali.