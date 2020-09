Madonna, la trasgressiva icona della musica pop, ha appena annunciato che sta lavorando insieme a Diablo Cody alla sceneggiatura di un nuovo film autobiografico. La conferma è arrivata solo poche ore fa: la cantante ha diffuso alcuni dettagli riguardo a questo nuovo progetto durante una diretta trasmessa nel suo profilo Instagram.

La Regina del pop ha più volte catturato l’attenzione della critica e del pubblico grazie ai suoi comportamenti trasgressivi, ai suoi videoclip iconici e ai concerti emozionanti. Sicuramente, ripercorrere la sua vita sul grande schermo potrebbe risultare un’operazione particolarmente interessante.

Per il momento, sono state scritte 107 pagine della sceneggiatura del film, che dovrebbe durare circa 2 ore. La pellicola – secondo quanto riferito dall’artista – si concentrerà anche su come era crescere artisticamente negli anni ’80, parlando anche di Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Martin Burgoyne. Madonna ha anche dichiarato che ci sarà una scena in cui sarà mostrato il momento in cui venne scritta Like a Prayer, con Pat Leonard, e l’esperienza con Pepsi (ovvero quando la multinazionale sciolse il contratto con la star).

La popstar ha sottolineato che non sarà un musical. L’attrice che interpreterà la protagonista – che ancora non è stata scelta – dovrà cantare, “ma in momenti in cui è giusto che si canti”. Inizialmente, Madonna pensava di realizzare una serie televisiva per Netflix, ma la sceneggiatrice Diablo Cody – vincitrice di un Premio Oscar grazie a Juno (nel 2008) – l’ha convinta a impostare il progetto come un film. L’artista sta inoltre cercando di coinvolgere nel progetto anche la produttrice Amy Pascal.