Nuovo appuntamento con le repliche di Lucifer 3 su Italia1 nel pomeriggio di sabato 12 settembre. La messa in onda degli episodi della terza stagione proseguirà almeno per tutto il mese di settembre, in attesa di scoprire se la rete Mediaset trasmetterà anche la quarta in chiaro – finora disponibile, insieme alla prima parte della quinta stagione, solo su Netflix.

Si parte dall’episodio 3×07 dal titolo In via confidenziale, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un reporter è in cerca di vendetta dopo aver scoperto che Lucifer è andato a letto con la moglie da cui si è separato. Tuttavia, quando si scopre che la donna in questione è Linda, le cose si complicano. La sicurezza e la reputazione di Lucifer sono messe a repentaglio, specialmente quando riaffiora un serial killer dal passato.

A seguire, l’episodio 3×08 intitolato Chloe contro Lucifer.

Quando un omicida è legato a un’app di appuntamenti per celebrità, Lucifer e Chloe si domandano cosa conoscono del mondo dei social media al fine di risolvere il caso. Nel frattempo, Ella tenta di evitare Charlotte, mentre Amenadiel aiuta Linda a guarire dalla morte del suo ex marito.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Lucifer 3 torna su Italia1 sabato 19 settembre con due nuovi episodi in replica. Nel primo, l’episodio 3×09 dal titolo Il peccatore, Lucifer è preoccupato quando capisce che i destinatari dei suoi favori iniziano a morire. Dopo che lui e Chloe indagano, giungono finalmente faccia a faccia con il Peccatore. Nel frattempo, il Detective Pierce torna al lavoro dopo il suo incidente, Charlotte trova un nuovo modo di far carriera, e Amenadiel ha un nuovo interesse amoroso. A seguire, l’episodio 3×10 dal titolo Il cestino dei peccati, con il Peccatore sotto custodia, Lucifer è disposto a spingersi oltre pur di riavere indietro il suo volto diabolico. Ma, con un’altra vittima a rischio, la coscienza di lo ostacolerà o lo aiuterà? Nel frattempo, Trixie fa la conoscenza di Charlotte e si domanda che tipo di rapporto ha con suo padre.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è a partire dalle 14:30. A seguire, due episodi della prima stagione di Deception in replica.