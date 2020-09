Quando uscirà il nuovo album di Max Pezzali? La domanda sorge spontanea dopo il necessario slittamento della pubblicazione che, inizialmente, era prevista ad aprile. Insieme al disco era stato rimandato anche il concerto a San Siro programmato per il 2021.

A questo giro il cantautore, nel corso di un’intervista rilasciata per Marco Monty Montemagno, ha svelato nuovo indizi sul seguito ideale di Astronave Max (2015), che dopo lo slittamento causa COVID è una delle novità più richieste dai fan. Max rivela che i lavori di finitura dei mixaggi sono in corso, ma finalmente si può parlare dell’uscita.

Durante il lockdown e durante l’estate, infatti, Max Pezzali ha lavorato a lungo sul disco che però non trovava un periodo ideale per essere lanciato sul mercato. “A un certo punto prendi l’iniziativa e vai avanti”, dice l’ex voce degli 883 per raccontare la voglia di pubblicare l’album condivisa con i suoi fan. Per questo negli ultimi mesi è ripartita la macchina e presto il nuovo album di Max Pezzali sarà dato alle stampe.

Il disco uscirà ad ottobre e l’intero mese di settembre sarà dedicato alle ultime fasi di mixaggio. Non si può dare una risposta certa, per il momento, per il concerto a San Siro sul quale sono ancora in corso i lavori. La nuova release sarà la quinta esperienza discografica di Max Pezzali come solista, iniziata nel 2004 con l’album Il Mondo Insieme A Te dopo la rottura con gli 883 con i quali aveva pubblicato l’ultimo album Uno In Più nel 2001.

Sulla data ufficiale di uscita e sul titolo del nuovo album di Max Pezzali, per il momento, non si hanno ancora notizie ma si sa per certo che i lavori sono in dirittura d’arrivo: il cantautore ha rotto il silenzio ed è pronto a presentare al suo pubblico una nuova opera di inediti.