Dopo il successo di lunedì, quando DayDreamer andò in onda in prima serata portando a casa oltre il 13% di share, Can e Sanem tornano a tenerci impegnati al sabato e alla domenica pomeriggio con nuove avventure, momenti romantici e altri ostacoli da superare. Al centro di tutto ci sarà ancora la famosa campagna pubblicitaria della Compass, quella che ha portato nella vita di Can anche Ceyda.

Il CEO della società ha messo gli occhi sul bel pubblicitario ma Sanem è sempre in allerta e pronta a tenerli lontani anche se i due hanno scoperto di avere davvero molte cose in comune, cosa succederà tra loro nelle puntate di oggi di DayDreamer? L’appuntamento con la serie è fissato per oggi alle 14.10 quando Can si presenta furioso negli uffici di Fabbri ma non riesce a incontrare l’uomo di persona perché si é nascosto sapendo che lui lo avrebbe affrontato. Emre litiga furiosamente con Aylin all’interno dell’azienda, sotto gli occhi di tutti mentre Sanem decide di parlare con lui.

Sarà Emre che le propone un accordo secondo il quale caccerà Aylin dall’azienda se anche lei lascerà il suo posto di lavoro. La ragazza deve anche gestire la gelosia per Ceyda, che sembra decisa a conquistare Can. Nel frattempo, Muzaffer e Osman contattano un’agenzia e quest’ultimo riceve una convocazione per un colloquio ma la mattina che si reca in agenzia incontra Leyla e qualcosa non andrà per il verso giusto. Can comunica a Deren che la presentazione della campagna vuole che venga fatta da Sanem provocandole una crisi di nervi.

Ecco il promo originale dei nuovi episodi:

Il lancio della campagna pubblicitaria di Compass Sport è vicino e Ceyda passa sempre più spesso a trovare Can in ufficio fino a quando non gli porta un regalo, una delle prime macchine fotografiche mai prodotte. Sarà allora che il suo interesse sarà chiaro e che Deren e Sanem si faranno divorare dalla gelosia. Ma per la nostra bella assistente non c’è solo questo con cui fare i conti. Emre sembra nascondere ancora qualcosa e quando Sanem e Cengiz lo terranno d’occhio scopriranno che la misteriosa donna che è al suo fianco non è Aylin. Di chi si tratta?

DayDreamer tornerà in onda anche domani pomeriggio, 13 settembre, alle 16.30 con una riunione di lavoro a casa di Can sotto l’occhio attento di Mevkibe. Il pubblicitario propone a Sanem di fare un discorso inaugurale alla serata evento di Compass Sport e lei accetta ma la sera dell’evento non tutto va come previsto. Cosa succederà?