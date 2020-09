Claudio Golinelli colpito da malore a Priverno. Come riporta Il Messaggero, il bassista di Vasco Rossi non sarebbe riuscito a portare a termine il live per sopraggiunti problemi di salute molto seri e per i quali è stato trasportato d’urgenza a Bologna.

L’artista sarebbe stato scortato dai Carabinieri fino a Frosinone e dalla Polstrada fino a Bologna, dove adesso si troverebbe ricoverato in attesa di intervento. Si attendono maggiori notizie sulle condizioni di Golinelli, mentre il Sindaco di Priverno gli ha già augurato una rapida e pronta guarigione.

I problemi di salute di Claudio Golinelli si ripresentano a due anni dal ricovero d’urgenza che era avvenuto durante le prove del tour di Vasco Rossi del 2018, al quale non aveva potuto partecipare. Lo storico bassista del Kom è tornato sul palco nel 2019, ma non in tutte le date. Il Gallo è stato infatti la guest star del tour che ha condotto tra Milano e Cagliari, senza però suonare in tutte le occasioni.

Il tour 2020 che Vasco Rossi avrebbe dovuto tenere nei festival è stato rimandato al 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Il Gallo era comunque tornato sul palco per un evento speciale al Parco Archeologico di Priverno, che ha dovuto interrompere inaspettatamente per un problema di salute. Per il tour 2020 non erano previsti avvicendamenti, quindi era stata data come certa la presenza del Gallo al basso, in staffetta con Andrea Torresani, che aveva preso il suo posto nel 2018 dopo lo stop per problemi di salute.