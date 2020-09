Tutto è pronto per conoscere il nome di un altro eliminato in Bake Off 2020. Gli spettatori che hanno seguito la prima puntata sono già pronti a scoprire come andrà ai concorrenti rimasti in gara e che questa sera si prenderanno a colpi di dolci tra ricette da rispettare e creatività da mettere in gioco per portare a casa la vittoria e scappare dall’eliminazione certa.

Al centro della nuova puntata ci saranno “i peccati di gola” dei giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e la new entry Csaba Dalla Zorza, chi riuscirà a spuntarla? I quindici concorrenti rimasti dopo la prima eliminazione della settimana scorsa, dovranno fare i conti con le tre prove canoniche del programma condotto ancora da Benedetta Parodi.

I concorrenti in gara hanno affrontato la sfida a batteria la scorsa settimana e adesso dovranno fare i conti con l’inizio del loro percorso che li porterà a largo in questa ottava edizione del cooking talent di Real Time. Ad aprire le danze ci sarà la prova creativa in cui ogni aspirante pasticceri dovrà affrontare una ricetta classica della pasticceria per reinterpretarla secondo la proprio creatività.

Ecco i primi minuti della seconda puntata di Bake Off 2020:

A seguire andrà in scena quella tecnica in cui invece dovranno attenersi alle regole per portare a casa la vittoria e, infine, la prova a sorpresa che terrà tutti con il fiato sospeso prima per gli ingredienti e poi per quello che si dovrà fare per conquistare il sì dei giudici soprattutto se tutto questo avrà davvero a che fare con i loro peccati di gola. Chi sarà l’eliminato in Bake Off 2020 di questa sera?

A darsi battaglia saranno ancora Alessandra (38 – Anzio, RM), Alessia (28 – Padova), Arturo (36 – Rimini), Donato (36 – Bologna), Elena (20 – Conegliano, TV), Elisabetta (59 – Milano), Fedele (44 – Castrovillari, CS), Gino (25 – Firenze), Giovanni (24 – Locate Varesino, CO), Giacomo (37 – Milano), Matteo (35 – Milano), Monia (45 – Folignano, AP), Philippe (25 – Segno, TN), Sara (28 – Gallarate, VA) e Valeria (38 – Palermo).