Il venerdì torna appannaggio di NCIS 17 su Rai2, coi nuovi episodi in prima visione assoluta: la programmazione ricomincia, a partire dall’11 settembre, con la seconda parte della diciassettesima stagione, laddove era stata interrotta in primavera.

I nuovi casi del Naval Criminal Investigative Service (“NCIS”), o major Case Response Team (MCRT), operativo nella sede di Washington tornano a tenere compagnia al pubblico a partire dal 12° episodio di NCIS 17 su Rai2, trasmesso in prima serata e seguito dalla seconda stagione di The Rookie.

Ecco la trama dell’episodio n. 12 di NCIS 17 su Rai2, in onda l’11 settembre, dal titolo Piano di Volo.

Durante le indagini sull’incidente di un aereo da combattimento della Marina, la squadra scopre che il pilota aveva simulato la propria morte; intanto McGee è preoccupato perché dovrà fare una vasectomia.

La programmazione proseguirà poi il 18 settembre con il 13° episodio dal titolo Sotto Silenzio. Ecco la trama.

Quando il corpo di un Marine viene trovato in un sito di test sui droni, l’NCIS deve stabilire se si è trattato di un omicidio o di un incidente. Nel frattempo, Jimmy intervista attentamente i candidati per la posizione di assistente.

L’ultimo episodio di NCIS 17 su Rai2 era stato trasmesso lo scorso maggio. Ora l’emittente completerà la programmazione della stagione con un episodio in prima visione ogni venerdì sera, fino al 20°. Inizialmente composta da 24 episodi (tra cui il 400° della serie), la stagione è stata ridotta a 20 a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito pesantemente gli Stati Uniti fermando tutte le produzioni audiovisive lo scorso marzo. L’appuntamento con la pietra miliare dell’episodio 400, di cui sono già state diffuse le prime anticipazioni, è dunque rimandato alla stagione 18, che è appena entrata in produzione.

Oltre ad NCIS 17 su Rai2 troveranno spazio quest’autunno anche altre prime visioni dei procedural di CBS, come Blue Bloods, Bull, FBI e il ticket di spin-off NCIS: New Orleans (in onda già dal 30 agosto) + NCIS: Los Angeles (in onda dal 4 ottobre).