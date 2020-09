Dopo una lunga assenza, The Rookie 2 torna in onda su Rai2 con i nuovi episodi di stagione. La serie con Nathan Fillion si era interrotta lo scorso maggio con il settimo appuntamento, in seguito alla chiusura degli studi di doppiaggio per l’emergenza Covid-19.

Lo show, creato nel 2018 da Alexi Hawley, è basata su fatti realmente accaduti e segue le vicende di un uomo di mezza età che decide di rimettersi in gioco. John Nolan, un matrimonio alle spalle e un figlio già grande, diventa così la recluta più anziana del dipartimento di polizia di Los Angeles.

The Rookie 2 riparte l’11 settembre con l’ottavo episodio dal titolo Incidenti di percorso, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Nolan passa il suo compleanno facendo da balia su una scena del crimine in un uno studio dove conosce un addetto alla pulizia. Nel frattempo, gli agenti Bradford e West devono ricevere un ecomio, e il sergente Grey è di pattuglia con l’agente Harper dopo che lei ha richiesto una valutazione annuale anticipata. Guest star dell’episodio è Alan Tudyk, amico e collega di Fillion, conosciuto sul set della serie Firefly.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion (Rick Castle nella serie tv Castle) nel ruolo del protagonista John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è il sergente Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nei panni di Nyla Harper, new entry di stagione.

Il 18 settembre è la volta dell’episodio 2×09 dal titolo Punto di rottura. La fiducia di Nolan viene messa a dura prova quando cerca di aiutare il precedente proprietario di casa sua a ritrovare la famiglia. Nel frattempo, Harper ha finalmente ottenuto di visitare sua figlia, ma ogni cosa è messa a repentaglio quando il suo passato da agente sotto copertura ripiomba nella sua vita.

L’appuntamento con The Rookie 2 su Rai2 è a cadenza settimanale. Ogni venerdì andrà in onda un nuovo episodio, tranne il 25 settembre. La seconda stagione è composta in totale da 20 episodi.

The Rookie 2 e Nathan Fillion vi aspettano stasera su Rai2 a partire dalle 22:10, dopo la messa in onda di NCIS 17 in prima assoluta.