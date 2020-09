Quando arriverà un nuovo singolo di Sfera Ebbasta? La risposta è arrivata oggi e si trova alla traccia numero 6 dell’album Padre, Figlio e Spirito degli FSK Satellite. Si tratta di Soldi Sulla Carta, un brano tipicamente trap al quale partecipano anche Greg Willen e Charlie Charles.

Gli ingredienti ci sono tutti: grandi firme, pasti frugali, dissing di quartiere twittati in ordine cronologico, dai tempi in cui si viaggiava sul bus a quelli in cui il posteriore fa meteorismo nella comodità di un’auto sportiva. Il cash, status symbol della cultura trap, passa dal portafogli al tanga della preda di turno che oggi diventa un trofeo, l’evidenziatore sul traguardo.

Il sottofondo è urban e disimpegnato, le voci sono armonizzate con l’autotune e il registro linguistico coniuga slang anglosassone e turpiloquio da vicolo anche quando Sfera Ebbasta dice di scappare dagli haters (che un tempo erano gli “invidiosi”) e dalla polizia.

Nelle prime due righe troviamo i tag che il produttore Charlie Charles riprende da Lingerie di Tedua e da Dexter di Sfera Ebbasta, e ancora, una linea ripresa da Greg Willen che partecipa al brano. In questo nuovo singolo di Sfera Ebbasta con gli FSK Satellite c’è tutto l’universo trap che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, specialmente nella strofa in cui Gionata cita la Billion Headz Music Group che lui stesso ha fondato insieme a Charlie.

Sono giorni, questi, in cui il pubblico festeggia il 4° anniversario del disco Sfera Ebbasta, secondo progetto discografico di Gionata Boschetti uscito il 9 settembre 2016 e in queste ore i fan del trapper stanno condividendo il loro ricordo insieme al loro idolo. Quando arriverà il nuovo album? Questo nuovo singolo di Sfera Ebbasta con gli FSK Satellite ha riacceso la speranza, ma Gionata ha già detto ai suoi fan che saranno avvisati per tempo, dunque possono smettere di domandarglielo.

Tu vuoi un beat di Charlie ma non lo sai usare

Greg Willen non dormire, ahahah

A M G, giravamo pietre dentro quella carta

Per poi venderla in strada

Ora FSK ne ha fatta di strada

Se vuoi metterti in fila

[Rit.: Taxi B]

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

[1a Str.: Chiello]

A M G, GTA Vice City

Fu*k buffalo, Louboutin con le borchie

Sto contando cash, non ho più soldi sporchi Taxi B,

adesso ha società di trasporti Affari

fan*ulo agli infami (Fu*k)

Mettimi alla prova

Collane e bracciali, lux life

Glock, non ho plastica, finisci tra i maiali

[Ponte: Sapo Bully]

Sto fumando gas

BB sippin’ lean

Don’t smokin’ cracks

BB sippin’ lean

[Rit.: Taxi B]

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

Se vuoi parla al king Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

[2a Str.: Sfera Ebbasta]

Ok, lei che mi slaccia i Balmain

Fa foto con la mia chain

Lo vuole sempre, facciamo un video

Poi lo guardiamo in Blu-ray

Cosa c’è dentro il Moncler

Vengo dal bus delle 6:00

Mangiavo il kebab o il Mac

Hey, hey, tu non mi carichi la carta

Ho soldi in tasca, lei li vorrebbe dentro al suo tanga

E quelle cose che fai le ho già fatte anni fa

Diamanti bianchi sul collo stan ballando il Tip Tap

La strada è in risalita

Ma ora ho un’auto sportiva

Per scappare da questi haters e anche la polizia

Billion Headz Money Gang è per tutta la vita

[Rit.: Taxi B]

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

Se vuoi parla al king Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

[Sapobully]

Baby, sto con i mie dawghi

Sto fumando cali

Vroom come un Ferrari

Brr-pow se parli dei dawghi

Non parlare dei miei dawg