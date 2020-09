Ci sono altre novità riguardanti l’iPhone 12 che dobbiamo prendere in esame in queste ore, soprattutto a proposito della possibile apparizione del melafonino durante l’evento che Apple ha organizzato il prossimo 15 settembre. Dopo avervi riportato alcune anticipazioni, secondo cui non assisteremo in quel frangente alla presentazione del top di gamma 2020, bisogna concentrarsi su altri aspetti che potrebbero caratterizzare l’appuntamento di martedì prossimo.

Solo un’apparizione per l’iPhone 12 il 15 settembre

Da circa tre giorni abbiamo in rete due partiti. Il primo ritiene che ci sarà anche la presentazione dell’iPhone 12 la prossima settimana, con tempi di uscita sul mercato tutto sommato in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni. L’altro schieramento, invece, sposa la tesi di Bloomberg, secondo cui Apple non riuscirà a rispettare la solita tabella di marcia a causa dei noti problemi che tutti hanno dovuto affrontare con l’emergenza Covid-19.

Secondo Tomsguide, l’iPhone 12 non dovrebbe vedere la luce fino a ottobre, ma ciò non impedirà necessariamente che il device appaia all’evento del 15 settembre concepito dalla mela morsicata la prossima settimana. Un rapporto di JP Morgan, confermato anche da AppleInsider, va contro il parere che accomuna diversi leaker e i follower, in merito alle voci secondo cui l’evento della prossima settimana sarà interamente dedicato all’Apple Watch 6.

Come scrive Samik Chatterjee nel report di cui occorre parlare stamane, non è da escludere la possibilità di un annuncio di lancio combinato per Watch, iPad e iPhone il 15 settembre. Apple ha parlato di un ritardo di alcune settimane per gli iPhone 12 rispetto al tipico programma di spedizione. Tuttavia, le recenti informazioni raccolte indicano un limite ai ritardi, con la produzione che subirà una forte accelerazione a partire da metà settembre. Questo dovrebbe consentire all’azienda di spedire alcune unità di iPhone 12 a metà ottobre nei negozi.