Sono sempre di più gli italiani che decidono di passare alla Carta d’Identità Elettronica. E a ragione, considerando che la cosiddetta CIE sta diventando sempre più semplice da usare e sempre più inclusiva. Non a caso, con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni, va ufficialmente ad ampliarsi i ventaglio di servizi accessibili attraverso la carta emessa dal Ministero dell’Interno. La conferma arriva direttamente da una nota del Viminale – riportata anche da Yahoo Notizie – che va pure a sottolineare come il nuovo strumento d’identificazione, ormai presente in tutta Italia, sia sempre più centrale nella Pubblica Amministrazione.

Con il DL Semplificazioni, la Carta d’Identità Elettronica si “conferma uno strumento agile ed efficace che semplifica il rapporto del cittadino con l’Amministrazione”. CIE che potrà essere utilizzata per fruire in maniera facile e sicura di tutti i servizi digitali delle PA, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno “disponibili adesso per una platea di utenti-possessori di CIE sempre più estesa”. Il tutto nell’ottica di un Decreto Legge che include una serie di norme che miglioreranno le procedure d’accesso ai servizi pubblici e di conseguenza la loro effettiva efficienza, a fronte di un “contenimento di costi e vantaggi dei cittadini ed imprese”.

Già nelle prossime settimane, come assicura la nota, i possessori di una Carta d’Identità Elettronica potranno accorgersi delle tante novità messe sul piatto dal DL Semplificazioni e di tutti quei vantaggi che arriveranno di conseguenza. Sia in termini di tempistiche che di accessibilità. A chiudere, poi, andiamo a ricordarvi che a partire da mese di marzo 2021 entrerà in vigore l’obbligo di accesso ai servizi della PA con CIE e SPID, mentre da quello di ottobre con la CIE sarà possibile accedere al sito dell’INPS e a tutte le se funzioni. Anche voi siete possessori di una Carta d’Identità Elettronica? State apprezzando gli sforzi per renderla sempre di più uno strumento efficiente, sicuro e low cost?