Non sembrare voler invecchiare i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, pur essendo stati sostituiti quest’anno dai Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Come riportato da ‘galaxyclub.nl‘, le ultime novità che riguardano l’ex top di gamma del segmento phablet per quanto riguarda l’offerta del colosso di Seul sta, difatti, iniziando a ricevere l’aggiornamento software che porta in dote la One UI 2.5, attraverso un pacchetto OTA parecchio sostanzioso, il cui peso è di 1150MB (vi invitiamo, quando disponibile per voi, a scaricarlo sotto rete Wi-Fi per evitare un inutile spreco di dati). La build in questione risponde alla sigla ‘N97*FXXU6DTH7‘, contraddistinta non solo dallo sbarco della One UI 2.5 per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, ma anche dall’integrazione con le patch di sicurezza di settembre 2020.

Vi ricordiamo che la One UI 2.5 implica l’innesto di tante nuove funzionalità, tra cui il supporto a Wireless DeX (l’opzione che consente il mirroring della UI di Samsung DeX sulle TV provviste della compatibilità Miracast) ed alcune funzioni inedite della fotocamera con l’approdo della modalità Pro Video. Un’altra nota importante del suddetto aggiornamento riguarda l’upgrade di Samsung Notes, che consente l’importazione di PDF e la scrittura a mano libera.

Come avrete senz’altro capito anche voi le innovazioni che investiranno i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus a partire dall’arrivo dell’aggiornamento N97*FXXU6DTH7 non sono poche: oltre alla One UI 2.5, che di per sé vale l’attesa, ci sono anche le patch di sicurezza di settembre 2020, altrettanto importanti affinché sia garantita una protezione a 360° (con i tempi che corrono è giusto tutelarsi con le ultime correzioni apportate da Google in generale e dal colosso di Seul in particolare). Non abbiamo altro da aggiungere a quanto già detto sopra, ma restiamo a disposizione nel caso in cui qualcuno di voi volesse rivolgerci qualche domanda, a cui risponderemo il prima possibile.