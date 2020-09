Il concerto de Il Volo su Canale5 torna in replica l’11 settembre. Si tratta di uno dei concerti che hanno tenuto per il decennale di carriera, avviata nel 2009 a seguito della partecipazione al programma tv Ti Lascio Una Canzone. La prima messa in onda dell’evento è avvenuta il 19 novembre scorso.

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone tornano a essere protagonisti della prima serata di Canale5 attraverso i loro maggiori successi e con l’accompagnamento dell’Orchestra della Magna Grecia, con il violinista Alessandro Quarta.

Nella scaletta sono compresi alcuni brani del loro repertorio, come Musica Che Resta e Grande Amore, ma anche tante cover che hanno reinterpretato nel corso degli anni come Il Mondo, Un Amore Così Grande, Granada, My Way, Almeno Tu Nell’Universo e tanti altri.

Lo speciale che andrà in onda su Canale5 non è un semplice concerto, ma una serata celebrativa dei primi 10 anni di carriera del gruppo con tutti i migliori momenti di questo decennale, avviato quando i tre artisti erano ancora molto giovani. In questi primi 10 anni di carriera, Il Volo ha incrociato il suo percorso con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, fino a esibirsi alla prestigiosa Radio City Music Hall di New York, oltre a cantare per il Papa alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama.

I concerti che avrebbero dovuto tenere nel 2020 sono rimandati al 2021, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il gruppo, che ha partecipato all’ultima edizione dei Seat Music Awards, ha promesso che la musica riprenderà tra un anno, quando le condizioni saranno quelle adatte per la ripresa degli eventi.

Scaletta del concerto de Il Volo su Canale5