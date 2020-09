Úrsula Corberó è la grande assente della reunion di Fisica o Chimica: il cast della serie spagnola si è ritrovato per girare FoQ: El reencuentro, uno speciale in due parti destinato al servizio streaming Atresplayer Premium, che ha riportato sul set gran parte dei protagonisti della celebre e chiacchierata fiction di Antena 3.

In onda in Spagna tra il 2008 e il 2011, arrivata in Italia su Rai4 per volere di Carlo Freccero nel 2010 tra mille polemiche che fecero traballare la sua direzione, Fisica o Chimica è stata una delle serie giovanili più rivoluzionarie della prima decade degli anni Duemila, nel linguaggio e nei temi: esplicita e senza filtri, ha raccontato l’attitudine degli adolescenti del tempo diventando un punto di riferimento per i giovanissimi, che sapevano di potervi ritrovare tematiche spinose come la tossicodipendenza, la ricerca dell’identità di genere e la scoperta dell’orientamento sessuale trattate senza edulcorazioni.

A quasi dieci anni dall’ultima stagione, Fisica o Chimica torna con uno speciale in due episodi che vedrà di nuovo insieme gli interpreti degli studenti di allora Andrea Duro (Yoli), Angy (Paula), Maxi Iglesias (Cabano), Sandra Blázquez (Alma), Adam Jezyerski (Gorka), Leonor Martín (Cova), Andrés Cheung (Yan), Javier Calvo (Fer) e Adrián Rodríguez (David). Non è stata annunciata, invece, la presenza della star de La Casa di Carta Úrsula Corberó, che nella serie interpretava Ruth, oggi impegnata nelle riprese della quinta ed ultima stagione della serie Netflix. Tornano anche gli interpreti degli insegnanti dello “Zurbarán”, il liceo privato di Madrid in cui era ambientata Fisica o Chimica: sono confermati nel cast Ana Milan (Olimpia), Blanca Romero (Irene), Álex Barahona (Berto), Marc Clotet (Cowboy). A loro si aggiunge come protagonista l’attore Jose Lamuño nel ruolo di Oriol.

La trama dello speciale di Fisica o Chimica ruoterà intorno alla reunion dei protagonisti per il matrimonio di Yoli: il lieto evento farà ritrovare i compagni di squadra dello Zurbarán e innescherà in ciascuno il ricordo degli anni del liceo, il periodo più bello ma anche più complicato della loro vita. Alla soglia dei trent’anni tutti si ritrovano cambiati, alcuni più di altri, e c’è chi non riesce più a ricordare chi fosse all’epoca del liceo. Ma quello che uno di loro, in particolare, vuole dimenticare a tutti i costi è che per tutti questi anni gli studenti dello Zurbarán hanno nascosto un segreto che gli è costato un’amicizia. La festa di nozze finisce per diventare il momento migliore per confronti, rievocazioni e confessioni inedite.

Prodotto da Atresmedia TV in collaborazione con Buendía Estudios e con la partecipazione di Boomerang TV, lo speciale di Fisica o Chimica sarà in produzione fino a ottobre: le riprese sono iniziate ai primi di settembre e dal set sono arrivate le prime foto ufficiali del cast al gran completo.