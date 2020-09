Sono trascorsi oltre cinque anni da quando, nella primavera del 2015, Rainbow Six Siege faceva ufficialmente il suo ingresso nella scena videoludica. Un approdo non proprio semplicissimo, complici le numerose criticità che lo sparatutto tattico portava con se in dote.

Ci sono voluti diversi mesi, costellati di update e patch correttive, per poter cominciare a godere appieno delle potenzialità della produzione targata Ubisoft. A distanza quindi di un lustro abbondante, è giusto guardare dietro a quanto di buono fatto, ma anche avanti. Il futuro è tutt’altro che nebuloso con il gioco, con i piani del team di sviluppo e del publisher che sono sostanzialmente belli che definiti.

Già in tempi non sospetti gli addetti ai lavori hanno evidenziato la loro volontà di supportare ancora a lungo Rainbow Six Siege. Questo in barba anche ai salti generazionali che occorrono nel passaggio da una console a quella successiva. Non sorprende quindi l’annuncio delle ultime ore, a margine del recente Ubisoft Forward.

Rainbow Six Siege, la next gen ti attende!

Novità importanti attendono Rainbow Six Siege per il prossimo futuro sulle console in arrivo. Anche PS5 e Xbox Series X avranno quindi a disposizione le feature dello sparatutto tattico di Ubisoft. E ovviamente sfrutteranno a loro volta il corredo di utenti che compongono l’attivissima community videoludica.

I milioni di utenti che quotidianamente animano la scena del gioco avranno la possibilità di trasferirsi sui nuovi lidi Sony e Microsoft senza necessità di spendere ulteriore denaro. La scelta di Ubisoft è stata quella di rendere l’upgrade del gioco in salsa next gen totalmente gratuito.

Il publisher transalpino si adegua quindi a quello che è sostanzialmente un trend già cavalcato da altri produttori, e che va incontro alle esigenze dei propri fan. In aggiunta, sono stati rilasciati dettagli tecnici inerenti la produzione, che performerà a 120 FPS con risoluzione in 4K. L’arrivo del gioco è previsto per questo stesso 2020, probabilmente in concomitanza con il rilascio delle console.

Fonte