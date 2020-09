Non mancano certo le occasioni in questo periodo per chi cerca un iPhone 11 Pro. Considerando i costi elevati per il pubblico propenso a portarsi a casa il device Apple, questa volta voglio concentrarmi su una tipologia di prodotto differente rispetto a quella portata alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Mi riferisco ai dispositivi ricondizionati, che su Amazon sono sempre sinonimo di garanzia, come testimoniato dagli utenti che hanno deciso di usufruire di questa soluzione negli anni.

Situazione per gli iPhone 11 Pro ricondizionati su Amazon l’8 settembre

Provando ad esaminare la situazione più da vicino, effettivamente il risparmio è concreto per chi è disposto ad acquistare un iPhone 11 Pro ricondizionato tramite le proposte Amazon. Premesso che questi prodotti vengono controllati da cima a fondo prima di essere proposti nuovamente al pubblico, è chiaro che imbattersi in proposte che prevedono più di 200 euro di risparmio per la versione con 256 GB potrebbe rappresentare un’occasione unica per il pubblico.

Ad aggiungere un po’ di pepe alla promozione che vi sto riportando oggi 8 settembre, poi, c’è il fatto che si tratti di un’inserzione legata al programma Amazon Prime. Cosa vuol dire questo? Semplicemente, chi decide di procedere in questo modo, non dovrà fare i conti con costi di spedizione extra, oltre al fatto che potrà ricevere il proprio iPhone 11 Pro da Amazon nel giro di circa 24 ore. A patto ovviamente che si concluda l’ordine nel giro di pochi minuti.

Staremo a vedere se l’inserzione durerà a lungo o se andranno a ruba gli iPhone 11 Pro da 256 GB ricondizionati, considerando il fatto che la differenza di prezzo rispetto a quello di listino è significativa. Che ve ne pare di questa nuova opportunità? Vale la pena procedere oggi stesso? Fateci sapere che ne pensate.