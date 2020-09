Dopo alcuni rinvii – causati dall’emergenza sanitaria -, l’adattamento live action di Mulan è arrivato su Disney+ lo scorso 4 settembre. Per accedere al contenuto, gli utenti dovranno pagare una somma extra pari a 21,99 euro. Questa operazione è stata battezzata come “Accesso VIP”. Una scelta che ha fatto discutere molti, ma che potrebbe comunque essere stata una mossa vincente.

Christine McCarthy, la responsabile finanziaria di Disney, durante la 2020 Global Technology Conference, ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo visto.

I dati completi saranno condivisi con gli investitori tra qualche mese, ma queste parole fanno intuire che i risultati siano buoni. Il budget di Mulan è stato pari a 200 milioni di dollari. Di conseguenza, Disney ha cercato un modo per poter ottenere buoni risultati anche in una situazione molto particolare per l’industria cinematografica, considerando che molte sale cinematografiche sono attualmente chiuse.

Non è ancora chiaro se i buoni risultati di Mulan possano spingere Disney a scegliere lo stesso metodo di distribuzione anche per i futuri film, tra cui Black Widow e Soul. Il progetto diretto da Niki Caro potrebbe infatti apparire come un vero e proprio “test”, i cui esiti positivi potrebbero influenzare le future scelte della casa di produzione.

Il film è ambientato in Cina. L’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il paese dagli invasori. Hua Mulan, la figlia di un valoroso guerriero malato, decide di prendere il posto del padre.

Il cast del film è composto da Liu Yifei (Hua Mulan), Donnie Yen (comandante Tung), Jason Scott Lee (Bori Khan), Yoson An (Chen Honghui), Gong Li (Xian Lang), Jet Li (l’Imperatore della Cina) e Tzi Ma (Hua Zhou). Mulan (qui la recensione) sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Disney+ a partire dal 4 dicembre 2020.