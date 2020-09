Dovrebbe funzionare molto meglio Wear OS dopo l’ultimo aggiornamento rilasciato da Google per il sistema operativo proprietario destinato ai dispositivi wereable, spesso criticato perché non all’altezza dal punto di vista prestazionale. Come riportato da ‘XDA Developers‘, la poca reattività è tra i punti deboli dell’OS, tanto da aver indotto Big G a correre ai ripari attraverso l’upgrade ‘H-MR2‘. Il pacchetto promette di rendere gli smartwarch Wear OS molto più scattanti, incrementando la velocità del lancio dell’applicazione e del tempo di avvio fino al 20%. Ad essere stato ottimizzato è anche il processo di accoppiamento, adesso molto più affidabile.

Per tenersi al passo dei ritmi frenetici della vita quotidiana di ciascuno di noi anche la batteria del proprio smartwatch Wear OS dovrà durare di più: ecco perché il colosso di Mountain View promette faville anche in questo senso: l’aggiornamento influirà anche sotto tale aspetto, permettendo agli utenti di poter svolgere molte più attività durante il giorno con un solo ciclo di ricarica (questo è sempre stato, almeno a nostro avviso, l’aspetto che più di tutti penalizzava il sistema operativo proprietario di Big G dedicato ai dispositivi indossabili). L’upgrade in questione è stato già distribuito a bordo di alcuni indossabili, tra cui il Suunto 7 presentato a margine del CES 2020 di Las Vegas a gennaio scorso.

Il firmware è identificabile con la serie ‘PXDZ.200824.005‘, ed include una modalità always-on e GPS a basso consumo, oltre che una nuova funzione dedicata alla navigazione. Da questo momento si attenderà con ansia l’upgrade basato su Android 11, che dovrebbe fare la propria comparsa il prossimo autunno. Non ci sono altri dettagli di cui dovreste essere a conoscenza, ma restiamo naturalmente a vostra disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda in particolare, promettendovi una risposta quanto più celere possibile.