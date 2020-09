Marshmello e Demi Lovato in Ok Not To Be Ok: i due artisti internazionali annunciano la loro collaborazione in occasione della giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio. I due comunicano anche la partnership con Hope For The Day, il movimento no-profit che invita al dialogo sulla prevenzione proattiva del suicidio e sull’educazione alla salute mentale.

Ok Not To Be Ok è da oggi disponibile in tutti gli store digitali; è stata scritta da Marshmello e Demi Lovato con Gregory “Aldae” Hein, James Gutch e James Nicholas Bailey.

Marshmello e Demi Lovato in Ok Not To Be Ok vogliono ricordare l’importanza di non provare vergogna dinanzi alle proprie insicurezze, accettando la fragilità che fa parte dell’essere umano. “Don’t get lost in the moment or give up when you’re closest, all you need is somebody to say, it’s okay not to be okay”, cantano i due nel ritornello del brano.

Su YouTube è disponibile il video ufficiale diretto da Hannah Lux Davis. Nella clip, Marshmello e Demi Lovato si trovano negli anni ’90 e vengono trasportati indietro nel tempo fino alla sveglia nelle camerette della loro infanzia: Marshmello è in un letto a castello con strumenti musicali e motivi a quadri sparsi per la stanza e Demi Lovato si ritrova circondata da cuscini e poster.

L’obiettivo del video ufficiale di Ok Not To Be Ok è quello di mostrare il confronto degli artisti con la loro versione più giovane ed insicura. Demi e Marshmello si avvicinano poi per aiutarsi a vicenda e capire che “It’s okay not to be okay”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Demi Lovato e Marshmello in questo progetto per rompere il tabù sulla salute mentale, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio“, ha affermato Jonny Boucher, fondatore e CEO di Hope For The Day. “L’obiettivo di Hope for the Day nella prevenzione al suicidio e nell’educazione alla salute mentale prospera quando collaboriamo con altri personaggi e cosa c’è di meglio di due dei più grandi artisti al mondo con cui lavorare su una traccia che ricorda a tutti che «Va bene non essere OK»“.

Testo Ok Not To Be Ok

Feeling like a drop in the ocean

That don’t nobody notice

Maybe it’s all just in your head

Feeling like you’re trapped in your own skin

And now your body’s frozen

Broken down, you’ve got nothing left

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

Feeling like your life’s an illusion

And lately, you’re secluded

Thinking you’ll never get your chancе

Feeling like you got no solution

It’s only ‘cause you’re human

No control, it’s out of your hands

Whеn you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray (Ah-ha)

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say