Shivaani Ghai in Batwoman 2 o, meglio, quello che potremo definire il reboot della serie DC, nei panni della nuova cattiva? Le novità sulla serie finalmente iniziano ad arrivare e sicuramente nelle prossime ore si moltiplicheranno visto che i suoi protagonisti prenderanno parte all’atteso DC FanDome: Explore The Multiverse, la convention virtuale che si terrà in questo fine settimana.

Secondo le ultime novità sembra proprio che Shivaani Ghai in Batwoman 2 interpreterà Safiyah Sohail, la cattiva che dovrebbe fare il suo debutto nella seconda stagione con quello che potrebbe essere un ruolo ricorrente descritto come il sovrano ferocemente protettivo di una piccola comunità sull’isola di Coryana. Una donna con tanti nemici quanti alias, è compassionevole e carismatica con abilità sia fisiche che psicologiche. È amata dalla sua gente e non si fermerà davanti a nulla per proteggere ciò che è suo. Nessuno passa inosservato a Safiyah, in particolare quando si tratta di coloro che hanno incontrato la Rosa del Deserto.

Chi conosce i fumetti sa anche che è proprio lei che salva la vita a Kate Kane quando lei inizia il suo viaggio intorno al mondo dopo il coming out e questo potrebbe essere quello che spiegherà l’uscita di scena di Ruby Rose dalla serie. Sarà proprio lei a rapire e drogare Beth per riportare a galla Alice e per questo Kate e Julia Pennyworth devono lavorare insieme per fermarla, toccherà alla nuova Batwoman fare questo?

Batwoman 2 vedrà una nuova Batwoman con Ryan Wilder (Javicia Leslie) assumere il ruolo di mantello e sembra che le cose potrebbero essere pronte per un suo scontro con Safiyah.

Le riprese della serie sono già iniziate nei giorni scorsi ma per la messa in onda, salvo cambiamenti, dovremo attendere gennaio. Inutile dire che la tardiva messa in onda americana si rifletterà anche su quella italiana. Dal 24 settembre tornerà in onda su Premium Action (e Sky) con gli episodi della prima stagione ma sarà solo dal 19 novembre che vedremo quelli ancora inediti in Italia.