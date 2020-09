Venezia 77 è il primo, prestigioso palcoscenico per la nuova serie tv HBO Europe 30 Coins – titolo originale 30 Monedas -firmata dal regista Alex De La Iglesia, che torna in Laguna a 10 anni dalla vittoria del Leone D’Argento per la miglior regia e del premio Osella per la miglior sceneggiatura per Ballata dell’odio e dell’amore.

Presentata in anteprima mondiale alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia venerdì 11 settembre, giorno in cui ha visto la luce anche il primo trailer della serie, 30 Coins sarà poi distribuita nei 21 Paesi in cui è già disponibile HBO Europe e arriverà successivamente anche in Italia.

La trama racconta la misteriosa vicenda umana di Padre Vergara (Eduard Fernandez), un esorcista che è anche pugile ed ha un passato da detenuto: diventato parroco di un remoto paesino, vorrebbe rifarsi una vita nell’ombra, ma i suoi nemici lo

troveranno presto. Una bizzarra squadra formata dal sindaco Paco (Miguel Angel Silvestre, volto celeberrimo della serialità spagnola ma anche internazionale con le sue partecipazioni a Sense8, Narcos e il prossimo debutto ne La Casa di Carta 5) e dalla veterinaria Elena (Megan Montaner, l’ex protagonista della soap Il Segreto) inizia ad indagare sul passato di Vergara, ma la realtà viene distorta da una moneta maledetta che è al centro di una cospirazione mondiale.

Il regista e showrunner Alex De La Iglesia spiega il concept di 30 Coins come una storia che si interroga filosoficamente non tanto sull’esistenza di Dio ma su come essa debba essere concepita in relazione ai concetti universali di Bene e Male.

Analizzare logicamente l’idea di Dio conduce a molte eresie. Questo concetto è alla base della nostra storia. C’è chi crede che se Dio comprende ogni cosa, la sua essenza debba contenere anche l’idea del male. Dio e il Diavolo possono essere considerati aspetti della stessa entità che in sé è molto più complessa. Questo è l’elemento costitutivo della nostra

storia: nella stessa chiesa, alcuni credenti sostengono modi diversi di intendere la materia divina. Dio è Vita, ma anche Morte.

30 Coins è composta da 8 episodi da 60 minuti (con eccezione del pilot della durata di 75): scritta da Alex De La Iglesia insieme a Jorge Guerricaechevarría, è stata girata principalmente in Spagna ma anche in diverse location internazionali tra cui Roma, Parigi, New York, Gerusalemme e Ginevra. Il set principale della serie è stato allestito nel villaggio medievale di Pedraza, nei dintorni di Madrid, ma la serie è stata girata anche in altre grandi città spagnole come Toledo, Segovia, Salamanca, Ciudad Real, Almería. A conferire un tono misterioso a queste ambientazioni c’è la fotografia di Pablo Rosso, esperto di film horror, mentre i costumi sono di Paola Torres, già collaboratrice di Pedro Almodóvar e di Alex De La Iglesia. Infine le musiche sno affidate al famoso compositore Roque Baños, figura chiave nella filmografia del regista.

Ecco le prime immagini di 30 Coins e il trailer della serie.







ph: Manolo Pavon