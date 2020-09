Il documentario Music, Money, Madness…Jimi Hendrix In Maui e l’album Live In Maui escono il prossimo 20 novembre.

Le riprese delle leggendarie esibizioni di Jimi Hendrix in Maui del 1970 verranno rese disponibili per la visione nel documentario, oltre a filmati/audio inediti disponibili in Blu-ray con 2CD o 3LP.

Il docu-film racconta e ripercorre la storica visita della band Jimi Hendrix Experience; una parte della del documentario è stata dedicata alle registrazioni dello sfortunato Rainbow Bridge prodotto dal manager Michael Jeffery.

Nel Blu-ray è contenuto il documentario completo e i bonus con tutte le riprese cinematografiche a colori 16mm delle due esibizioni di quel pomeriggio, mixate sia in stereo che in surround 5.1.



Nel box in uscita il 20 novembre c’è anche la versione audio Live In Maui. Entrambi i contenuti sono stati restaurati e mixati dall’ingegnere storico di Jimi Hendrix, Eddie Kramer, e masterizzati da Bernie Grundman.

Il progetto arriva nei negozi per rivivere una parte della storia della musica internazionale, rappresentata dal chitarrista Jimi Hendrix, in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa. Era infatti il 18 settembre del 1970 quando il musicista veniva trovato senza vita nel suo appartamento, a Londra. Viene ricordato come uno dei principali innovatori nella musica rock internazionale per quel che riguarda l’uso della chitarra elettrica.

Per lanciare il progetto, è da oggi disponibile il singolo Voodoo Child (Slight Return), in download immediato per tutti coloro che effettueranno il pre-order del box.

The Jimi Hendrix Experience – Live In Maui CD tracklist

DISC 1

FIRST SHOW:

Chuck Wein Introduction

Hey Baby (New Rising Sun)

In From The Storm

Foxey Lady

Hear My Train A-Comin’

Voodoo Child (Slight Return)

Fire

Purple Haze

Spanish Castle Magic

Lover Man

Message to Love

DISC 2

SECOND SHOW:

Dolly Dagger

Villanova Junction

Ezy Ryder

Red House

Freedom

Jam Back at the House

Straight Ahead

Hey Baby (New Rising Sun)/Midnight Lightning

Stone Free