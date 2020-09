Ci sarà Irama, ospite a Tu Sì Que Vales, per oliare gli ingranaggi del talent show di casa Endemol che quest’anno giunge alla settima edizione. Il cantautore ha appena lanciato il nuovo EP Crepe e si appresta a presentarlo al grande pubblico dopo aver già ottenuto un certo successo secondo le stime Fimi della scorsa settimana.

Recentemente ha parlato dei retroscena del disco e della rottura con l’ex manager Francesco Facchinetti e oggi, nel contesto di Crepe, troviamo un artista più consapevole e motivato. Con la linfa ritrovata e la voglia di lanciarsi nel mercato discografico, il cantautore di Carrara sarà ospite di Tu Sì Que Vales nella prima puntata del programma che andrà in onda domani, 12 settembre in prima serata su Canale 5.

Irama si esibirà in un medley dei brani Mediterranea e Crepe, ovviamente tratti dall’ultimo EP che suona tanto come un biglietto da visita della sua nuova identità. Le “crepe” che danno il titolo all’opera e alla sua title-track sono quelle che, come descrive il cantautore, lo separano dagli artisti preconfezionati e venduti in serie nel mondo del mercato discografico. Lui le sfoggia per distinguersi e per dire che non può definirsi un rapper, un cantautore e tanto meno una popstar: “Io sono Irama”, dice l’artista per disegnare il background di Crepe.

Crepe è un EP di 8 tracce, l’ultima delle quali è una versione di Mediterranea cantata in featuring con l’artista statunitense De La Ghetto. Nel format di Canale 5 è rimasta invariata la giuria: Gerry Scotty, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli mentre alla conduzione troviamo Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Con Irama ospite a Tu Sì Que Vales il talent show riparte e ci terrà compagnia per 12 puntate.