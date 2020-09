Il nuovo album di Calcutta non uscirà prima del 2021. A dichiararlo è Edoardo D’Erme in una recente intervista a Il Foglio, in cui ha parlato dei suoi progetti futuri. Per il momento, non ci saranno quindi novità sul fronte cantautorale, se non dopo la fine dell’emergenza sanitaria per la quale tutto il mondo è con il fiato sospeso.

L’album rappresenterebbe il seguito di Evergreen, che Calcutta ha rilasciato nel 2018, ma i tempi non sono ancora maturi per la pubblicazione di nuova musica alla quale sta comunque lavorando.

“Sicuramente ho voglia di continuare a scrivere delle canzoni e lo faccio. Penso che non sia il momento giusto per far uscire un disco, perché non dico che ci deve essere sempre la festa quando esce un mio lavoro ma preferirei ci fosse un po’ più di serenità. Per adesso ho delle canzoni, un po’ nuove e un po’ avanzate dai dischi precedenti. Il problema è più di stato d’animo che creativo: mi va di affrontare tutto quello che comprende far uscire un disco, con questa situazione?”.

Il tour di supporto al nuovo album è stato lunghissimo e ha raggiunto anche la sua città, Latina, con un live allo stadio. Calcutta è stato anche all’Arena di Verona, con un concerto che è diventato anche un film, oltre che in alcune location europee come Londra, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Berlino e Barcellona.

L’impegno come cantautore di Calcutta è anche rivolto ai colleghi artisti, come J-Ax, Fedez, Nina Zilli, Francesca Michielin, Luca Carboni e Elisa, per la quale ha scritto il singolo di lancio dell’ultimo album, Se Piovesse Il Tuo Nome. Calcutta ha anche scritto l’ultimo singolo di Emma – Latina – che ha composto con Dardust e Davide Petrella in occasione del compleanno di Emma. Il brano è in radio dal 28 agosto e anticipa il nuovo album di inediti dell’artista salentina.