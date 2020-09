I Big del Festival di Sanremo 2021 saranno rivelati a dicembre. A darne l’annuncio è Amadeus, che sui suoi social è intervenuto per rivelare alcuni particolari della prossima edizione, della quale è ancora conduttore e direttore artistico.

I nomi degli artisti scelti per la nuova edizione saranno svelati in diretta nella serata dedicata alle ultime selezioni di Sanremo Giovani, nella data del 17 dicembre. L’annuncio del cast è stato quindi anticipato di qualche settimana rispetto al 2020, nel quale il direttore artistico era stato anticipato dallo spoiler di un settimanale.

L’annuncio dei Campioni torna quindi nella storica collocazione della serata di dicembre, nella quale saranno anche scelti i sei nomi degli artisti che prenderanno parte alla settimana di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston. Ai nomi scelti nella serata di Rai1, si uniranno quelli selezionati da Area Sanremo.

Le selezioni per Sanremo Giovani inizieranno già nelle prossime settimane, con le pre-selezioni che andranno in onda nella seconda serata di Rai1 e con la conduzione di Amadeus. Da queste serate emergeranno tutti gli artisti che prenderanno parte alla serata del 17 dicembre, che si esibiranno di fronte alla giuria e al pubblico da casa, che avrà voce in capitolo nella scelta dei finalisti.

Lo slittamento del Festival al mese di marzo è ormai certo, com’è emerso dalla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione. Certa anche la partecipazione di Fiorello, che tornerà ad affiancare il conduttore, mentre è ancora da confermare l’ipotesi Jovanotti che, nel 2020, non aveva potuto partecipare.

Sul fronte conduttrici si è invece parlato della possibilità Chiara Ferragni, già ventilata nel 2020, e del ritorno di Alketa Vejsiu, che nella passata edizione aveva fatto un’ottima impressione sul pubblico. Il cast televisivo non è ancora deciso, se non per la scelta del conduttore e del direttore artistico che convergono nella persona di Amadeus, com’è accaduto nel 2020.