La nuova strategia di Google è senz’altro figlia di questi tempi e della pandemia Covid-19. I risultati di ricerca del noto motore saranno sempre più precisi d’ora in poi, o per meglio dire saranno maggiormente verificati con il chiaro intento di contrastare il fenomeno delle bufale e fake news.

Gli esperti di Mountain View vogliono proporre ai milioni e milioni di utenti sparsi nel mondo delle informazioni reali e puntuali. Per questo motivo, sul suo blog ufficiale, Google fa sapere di aver previsto anche corposi investimenti nell’ottica di migliorare i risultati forniti.

Qual è il piano esatto previsto per il miglioramento delle performance del più conosciuto e utilizzato motore di ricerca? In vista di tornate elettorali importanti come quella degli USA ma non solo, Google fa sapere di aver modificato i sistemi automatizzati per le risposte alle ricerche degli utenti, evitando ad esempio di mostrare le previsioni di voto. Questo perché molto spesso questo tipo di query non riportano a contenuti affidabili, anzi spesso specifici testi vengono scritti anche per indirizzare le opinioni di tanti cittadini.

Google parla di investimenti necessari per il contrasto alle ben note bufale e dalle parola passa decisamente ai fatti. Da parte di Mountain View saranno destinati ben 6,5 milioni di dollari a favore di organizzazioni specializzate nel fact-checking per spingerle ad intensificare il loro lavoro nella verifica delle notizie. Tutte le news, così trattate perché controllate, saranno sempre segnalate nei risultati del motore di ricerca.

La strada intrapresa da Google è ben definita: sempre di più il motore di ricerca bannerà le odiose bufale nelle quali spesso, pure milioni di utenti nel mondo, continuano a credere. Gli effetti dell’impegno messo in campo dovrebbero essere visibili gradualmente ma forse (una volta per tutte) pure irrevocabili. Naturalmente i cambiamenti qui riportati sono da intendersi a carattere globale e non certo relativi solo a specifiche aree del mondo come magari gli USA: